Giovani generazioni e Azioni Eni: una storia a doppio filo

Una generazione di borsa nata quasi per caso. Possiamo riassumerla così quella fascia di ragazzi, che stanno decisamente diventando adulti, di fine Ottanta e poi successivamente anni Novanta. Era praticamente un must quello di svegliarsi e… seguire le condizioni della borsa. Ma non per un’insana passione per i numeri e le finanze, bensì per una sorta di “costrizione” nel fare la colazione e vedere praticamente come erano andati i titoli sulla Borsa di Milano, le Azioni Eni, il Mibtel e altri termini entrati in testa ormai.

Un uomo solo al comando

Era Paolo Trombin l’uomo che aspettavamo trepidanti e con il latte caldo in mano ogni mattina. Era lui l’idolo della Borsa di Milano su Canale 5 ma anche di tutte le altre che facevano capolinea. Trombin, originario di Bressanone, era diventando una sorta di colonnello Bernacca per quanto riguarda il bel tempo sugli indici di Borsa. Per vent’anni ha colonizzato la striscia quotidiana del Tg5 con arguzia e maestria, inventandosi praticamente una capacità di linguaggio non indifferente. Perché uno dei grandi difetti dell’economia è di aver creato un linguaggio a sé stante: può ai un bambino capire il Sole 24 ore, tanto per fare un esempio? Trombin era semplice e immediato e se qualche giovane ha poi investito in Borsa forse lo deve a questi ricordi, di un’economia simpatica che ci faceva tifare e scommettere. “Hai visto il salto delle Azioni Eni?” “A Tokyo quant’era l’indice?” “Londra si riprenderà”: prima di entrare a scuola, queste erano alcune bizzarre discussioni che si potevano ascoltare.

E da…grandi si investe sulle Azioni Eni.

Parlando di settembre e di rientro nelle scuole…una grande curiosità o coincidenza è il fatto che sul mercato proprio in queste settimane dovrebbe esserci il rilancio delle azioni Eni sul mercato azionario. Anche perché, secondo molti, il peggio per queste azioni è decisamente passato, dopo un primo semestre non certo da ricordare, con capitomboli che hanno fatto venire ben più di un mal di testa. Ma come tutti i titoli, anche quelli che sembrano in crisi nera possono poi rifiorire e dare ben più di una soddisfazione ai propri investitori. Ai vecchi…e ai nuovi, come si può pensare per le azioni Eni, che potrebbero avere una marcia in più nel mercato azionario sia nel prossimo semestre nonché per l’anno 2021. Sicuramente, in molti tifano e sperano per il rilancio del “cane a sei zampe”, come viene spesso definito il brand della compagnia energica.