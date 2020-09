La Borsa e i film: alcuni esempi di cinema finanziario

Tra le tante proposte che stanno arrivando sul tavolo dei registi cinematografici, qualcuna sta prendendo piede decisamente per l’originalità. E fra queste spicca, senza dubbio, quella di fare un film sulla Borsa di Milano, praticamente un elemento che noi tutti conosciamo (almeno per sentito dire) ma che non abbiamo mai approfondito. E forse con un film si potrebbero “aprire” discorsi e culture decisamente ignote per chi non è prettamente un addetto ai lavori.

Una borsa da film

Spesso la sede della Borsa di Milano ha ospitato delle proiezioni cinematografiche (come nel caso di Martin Scorsese) ma non è stata mai fino in fondo protagonista della settima arte. Anche perché è forse il contesto italiano che mal si sposa o non è stato mai rappresentato con sapienza. Pensiamo ai cult americani, come “Una poltrona per due”, che sicuramente non è un film da Premio Oscar o è stato girato alla perfezione – in quanto molti dettagli economici sono andati a farsi benedire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Eppure la storia, ripetuta poi ogni vigilia di Natale, la simpatia di Eddie Murphy e il passaparola hanno contribuito a eleggere questo film come, senza dubbio, quello più visto almeno all’interno di un sistema del genere. Dubitiamo che la stessa capacità ci sia dalle nostre parti.

Il tentativo per sdrammatizzare

La Borsa di Milano comunque ospitò il set negli anni Novanta di un film comico. Era il caso di “Ricky e Barabba” con Enrico Pozzetto nei panni di un’industriale con le pezze al sedere e di Cristian De Sica a interpretare un barbone. La serie di avventure tragicomiche portava il finale proprio nella sede lombarda della borsa italiana, con i ruoli praticamente invertiti: il barbone era diventato un manager, mentre Pozzetto voleva darsi fuoco ma grazie a una strategia riusciva poi a recuperare il maltorto.

L’esagerazione al vertice

Altri film hanno poi raccontato una realtà ben diversa dalla Borsa di Milano, puntando sempre sui miti della finanza da vedere come qualcosa di glamour, oppure di avventuroso al limite del pacchiano.

Tra i film che hanno incassato di più dal binomio cinema-borsa ci sta “The Wolf of Walt Street”, con Leonardo Di Caprio nei panni di un broker che scala sempre più le gerarchie sino a diventare l’obiettivo numero uno dei federali americani. E ovviamente, anche se tratte da storie vere, i film rappresentano la realtà, la esagerano e la modificano a uso e consumo della pellicola.

Sarebbe certamente curioso vedere un esperimento del genere sulla Borsa di Milano e capire, fino in fondo, anche alcuni meccanismi di fondo, oppure scoprire se in fondo non è tutto un grande gioco.