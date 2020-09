Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti | Svelati i nomi ufficiali Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, la padrona di casa Maria De Filippi ha presentano i nuovi tronisti di questa edizione. A scendere sono stati tre ragazzi, ma attraverso un sondaggio attivo fino a poco tempo fa sul sito ufficiale di Witty, il pubblico ha potuto scegliere due tra i tre selezionati.

I loro nomi sono Davide, Blanda e Gianluca e si fanno strada nella passerella rivoluzionata insieme allo studio. Solo due però rimangono come tronisti ufficiali, purtroppo per l’altro non è arrivato ancora il momento per mettersi in gioco negli studi di Cinecittà.

Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti

Una volta seduti i tre ragazzi, e fatte scendere le varie corteggiatrici, Maria attraverso il LED circolare, ha mostrato il video presentazione di ognuno di loro per poi svelare il primo tronista ufficiale della nuova edizione di Uomini e Donne.

Il primo che siede nel trono rosso è Davide, scelto dai fan tramite sondaggio, che porta dietro di sé un passato particolare. Gli altri due per un tot di tempo hanno passato del tempo fuori lo studio dove continuavano le registrazioni, invitandoli a tornare dopo. Maria, inoltre ha svelato una nuova modalità dove tronisti e corteggiatrici hanno la possibilità di mandarsi dei messaggi, a patto che abbiano un contenuto importante.

Svelati i nomi ufficiali Uomini e Donne

All’interno dello studio, Maria De Filippi ha fatto scendere di nuovo gli altri due ragazzi, ma prima di svelare il nome ufficiale del prossimo tronista, Roberta si è offerta per un ballo con Blanda, mostrandosi molto interessata. La conduttrice ha fatto abbassare il Led circolare, e si scopre che il sondaggio di Witty è stato vinto da Gianluca, che diventa ufficialmente il secondo tronista di Uomini e Donne.

Il ragazzo che non è stato scelto, Blanda, però ha deciso di rimanere come cavaliere del trono over, per la felicità della dama Roberta che lo ha, fin da subito, notato. Che sia l’inizio di una nuova frequentazione?