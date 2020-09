Chi l’ha visto, anticipazioni 9 settembre – I casi

Chi l’ha visto ritorna con la prima puntata della nuova edizione nella prima serata di Rai 3 di oggi, 9 settembre 2020. Federica Sciarelli sarà di nuovo alla guida del programma di cronaca e seguirà da vicino tutti i casi più importanti di questo periodo.

Le anticipazioni di Chi l’ha visto ci parlano del caso del piccolo Gioele, il bimbo di appena 4 anni scomparso nella provincia di Messina e ritrovato morto alcuni giorni più tardi. Sono ancora molti i punti interrogativi che riguardano l’oscura vicenda.

Chi l’ha visto, anticipazioni 9 settembre

Era il 3 agosto quando il padre di Gioele ha lanciato l’allarme: il bambino di 4 anni e la madre Viviana Parisi erano scomparsi nel nulla. Dopo oltre 15 giorni di ricerche, il corpo del piccolo è stato ritrovato nelle campagne di Caronia. Sono tante le ipotesi che gli inquirenti hanno fatto fin dai primi giorni di ricerche. Da quanto si apprende con certezza, Viviana e il bambino sarebbero rimasti coinvolti in un incidente in una galleria nelle vicinanze di Caronia e la donna avrebbe deciso di proseguire a piedi, sparendo poi nel nulla. Nei prossimi giorni verranno analizzati i peli di colore chiaro ritrovati lo scorso 24 agosto vicino al pilone dell’alta tensione dove è stata ritrovata Viviana, senza vita.

Ci sono novità nel caso? Da quanto si apprende dall’Adnkronos, nella giornata di domani si terrà un esame con il Luminol sull’Opel Corsa di Viviana, alla ricerca di tracce ematiche. Si analizzeranno inoltre della legna accatastata e del terriccio prelevato sul luogo del ritrovamento. Gli esami potrebbero chiarire una volta per tutte come è morto il bambino e dove, se lontano dal luogo in cui sono stati ritrovati i suoi resti oppure no. Le anticipazioni di Chi l’ha visto promettono un focus su tutti i punti interrogativi rimasti aperti. Nel corso della puntata verranno inoltre trattati altri casi di scomparsa e gialli ancora irrisolti.