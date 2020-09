Gemma Galgani è al centro dello studio, dopo aver chiuso definitivamente con Nicola Vivarelli, è pronta per una nuova frequentazione. Maria l’ha chiamata a sedersi e ad attendere il nuovo cavaliere venuto a Uomini e Donne solo per lei.

Parte a bomba la nuova edizione per la dama, che dopo uno scontro acceso con Sirius nella prima puntata, è già stata notata da un altro uomo. Il suo ex cavaliere invece, ha deciso di rimanere nel programma e dare spazio ad una nuova conoscenza con Valentina, che già da tempo era interessata ma visto la presenza di Gemma non ha avuto modo di parlare con lui.

Gemma Galgani sorpresa dal nuovo cavaliere

Il cavaliere si chiama Paolo e ha sempre lavorato tra carrozzerie e automobili, un uomo di 62 anni particolare, prettamente giovanile. Gemma ne è rimasta subito sorpresa dal suo modo di essere e richiede di poter ballare un lento con lui per conoscersi meglio e parlare. Dopo il ballo, Nicola inveisce contro la dama accusandola di non essere davvero interessata a nessuno, ma solo al posto dentro lo studio.

Sottolinea ancora di non concepire come sia stato possibile questo atteggiamento da parte della Galgani, ricordandole di come pianse e lo cercò quando il cavaliere andò via. Gemma, dal suo canto si difende e tende a chiarire di essere sempre più sicura di non voler più niente a che fare con lui, negando di aver fatto un polverone quando decise di uscire dallo studio.

Conoscenza con il botto a Uomini e Donne

Nonostante questo, Gemma è interessata solo a fare nuove conoscenze e decide di non dare attenzione all’ex cavaliere. Non si lascia demordere neanche dalle tante battute dell’opinionista Tina Cipollari, che non perde un secondo per prenderla in giro o infastidirla, con commenti verso i cavalieri e corteggiatori nuovi.