I segni zodiacali più volubili: ecco quali sono

Volubili, ovvero instabili caratterialmente e predisposti a repentini cambi d’umore.

Ci sono alcuni segni che presentano queste caratteristiche, non sempre facilmente gestibili da chi li circonda.

Anche perché solo ai nativi del segno è dato capire perché un attimo siano allegri e l’attimo dopo cupi come non mai. La verità è che si irritano per un nonnulla, oppure si lasciano prendere dall’ansia o, ancora, si fanno venire in mente mille problemi per cui dovrebbero preoccuparsi.

Insomma, una montagna russa. Vediamo quali sono i segni con questa caratteristica.

1)Toro

È sicuramente uno dei segni più buoni dello zodiaco, ma presenta questo tratto: improvvisamente si adombra perché, nella sua testa, si è andata facendo strada, a partire da un elemento apparentemente insignificante, una improvvisa preoccupazione – in genere di natura economico-finanziaria – per i suoi cari. Inoltre, non sopporta le critiche e i rimbrotti, pertanto se qualcuno gli fa notare qualcosa nel suo comportamento, reagisce male e diventa irascibile, perdendo, anche se solo per pochi attimi, la sua tradizionale pacatezza.

2)Gemelli

È tra i segni più volubili dell’oroscopo anche per via di questa sua inclinazione a essere sempre un po’ infantile e capriccioso, per cui si irrita per qualsiasi motivo, anche sciocco. Inoltre è fermamente convinto di non avere difetti, pertanto basterà fargli notare, ad esempio, che ha gli zigomi un po’ pronunciati per fargli venire subito il malumore. Non si tratta neppure di un difetto, ma il nativo del segno ha un’altissima considerazione di sé e del proprio fisico, nonché del proprio modo di vestire, arredare la casa, cucinare, etc…

3)Cancro

È volubile in virtù della sua emotività, sicuramente molto sviluppata. Un attimo prima è sereno, l’attimo dopo, solo vedendo che un membro della sua famiglia si porta una mano allo stomaco, va nel panico temendo che stia avvertendo un malore. È ipocondriaco all’eccesso, pertanto avrà sempre motivi di ansia, legati alla salute sua e dei suoi cari, motivi spesso inesistenti, ma pronti a turbare le sue notti e le sue giornate. Che però sono popolate anche da diversi altri fantasmi: il fisco, la burocrazia, il costante timore di deludere gli altri.

4)Scorpione

È un segno incline alla teatralità e anche molto passionale. Per cui un giorno sarà la persona più felice del mondo, il giorno dopo, davanti al pc, è il ritratto della tragedia. Non parla, non sorride, non volta lo sguardo, non si alza. Inutile cercare di chiedergli cos’abbia, risponderà a monosillabi oppure dirà un laconico e sospirato “niente” da cui si capisce che, invece, vive un momento di grande angoscia. In genere accade perché si sente tradito da qualcuno.

5)Pesci

Anche il segno dei pesci ha una certa predisposizione al cambio repentino d’umore. Come gli altri, un attimo è felice, un attimo è cupo e chiuso in se stesso, nella sua stanza. Non dice una parola e, alla richiesta di spiegazioni, non spiega proprio nulla. In genere, tale stato è causato dal fatto che qualcuno lo ha ferito, con un gesto o una parola di troppo o, ancora, una parola non detta. Una cosa che accade con molta facilità, peraltro, perché il segno è estremamente sensibile, pertanto basta veramente poco per provocarne un moto di tristezza o delusione.