Veronica Ursida sostiene Gemma a Uomini e Donne: “È proprio bella…”

Uomini e Donne è ricominciato da pochi giorni e, a tenere banco, è il grande cambiamento di Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, si è sottoposta a un lifting e ha mostrato, per la prima volta, i risultati dell’intervento durante la prima puntata di Uomini e Donne. Mentre Tina Cipollari si è scagliata contro di lei, Veronica Ursida sostiene Gemma Galgani nella sua scelta di ricorrere alla chirurgia estetica per sentirsi meglio con se stessa.

Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, Veronica Ursida è stata molto chiara. “A me è piaciuta, è proprio bella, mi piace! Poi ha un animo giovane, quindi sta bene. Se l’ha fatta stare meglio, ha fatto bene a fare questa cosa”. Con queste parole, Veronica Ursida sostiene Gemma Galgani, con la quale ha sempre avuto un rapporto amichevole e cordiale a Uomini e Donne.

Veronica Ursida dalla parte di Gemma

Come tutti sanno, Veronica Ursida non è tornata a Uomini e Donne, nonostante, dopo la rottura con Giovanni Longobardi, sia tornata single. Tuttavia, la dama è ancora molto legata a Giovanni, nonostante non ci sia stato nessun riavvicinamento ufficiale tra i due. Infatti, Giovanni e Veronica si sono mostrati in una diretta Instagram insieme, ma ciò non significa che tra i due sia tornato il sereno. Si è percepito, tuttavia, che la dama sarebbe disposta a ricominciare, ma l’ex cavaliere sembra restio a concedersi nuovamente all’amore, per il momento.

Intanto, Veronica Ursida sta continuando a seguire Uomini e Donne e a sostenere le dame che più apprezza e con cui ha legato maggiormente. Tra loro, oltre a Gemma Galgani, c’è, senza dubbio, anche Aurora Tropea. Aurora è tornata a sedere nel parterre di Uomini e Donne, sperando di avere più fortuna coi cavalieri e di trovare quello giusto. Oltre che di subire meno attacchi possibile, soprattutto da parte degli opinionisti che non l’hanno mai apprezzata.

Solidarietà femminile fuori da Uomini e Donne

Veronica Ursida, in ogni caso, non è stata l’unica a gradire il risultato del lifting di Gemma Galgani. Anche Gianni Sperti ha voluto sbilanciarsi, dichiarando che Gemma appare molto meglio, pur essendo rimasta se stessa.

L’operazione non ha affatto mutato i suoi lineamenti, ha solo eliminato le rughe di troppo, facendola apparire radiosa. Riuscirà questa rinfrescata al viso a farle trovare finalmente l’amore della vita a Uomini e Donne?