Cellulari bollenti a Uomini e Donne | Novità imprevedibili per Maria De Filippi

Come tutti sappiamo, la novità principale di questa nuova edizione di Uomini e Donne è l’unione dei due troni, over e classico, in unica puntata. Tutti i protagonisti dei due troni saranno presenti insieme nello studio di Uomini e Donne, creando dinamiche di confronto completamente inesplorate nelle scorse stagioni. Questa novità ne porterà con se anche altre, come l’ingresso in studio di cellulari che rischiano di diventare “bollenti”.

La novità è stata presentata da Maria De Filippi nei giorni scorsi. La redazione di Uomini e Donne metterà a disposizione sia dei tronisti e delle troniste, sia dei corteggiatori e delle corteggiatrici, dei telefonini. Con questi dispositivi sarà possibile, per chi volesse approfittare dei momenti in cui l’attenzione è rivolta agli over, interagire con chi intende conquistare.

Cellulari bollenti nello studio di Uomini e Donne

I messaggi inviati dai corteggiatori o corteggiatrici saranno filtrati dalla redazione e fatti pervenire ai tronisti o troniste a cui saranno indirizzati. Ma loro non saranno i soli a leggere. Anche Gianni Sperti, infatti, decisamente esperto di cellulari, potrà leggere il contenuto di tutti i messaggi e rivelare apertamente in studio quelli più rilevanti per le conoscenze in atto.

Insomma, questi cellulari rischiano di portare con loro contenuti decisamente bollenti a Uomini e Donne. Chi segue Uomini e Donne da tempo sa perfettamente che, al trono classico, tronisti e corteggiatori non hanno la possibilità di scambiarsi i numeri personali e di interagire fuori dagli studi. Cosa che, invece, è possibile per dame e cavalieri del trono over.

Novità decisiva per Maria De Filippi

La possibilità per i giovani di poter interagire anche per iscritto durante le puntate è una novità che accorcerà molte distanze. Evidentemente l’ingresso della scrittura a Uomini e Donne non è rimasto isolata al periodo di lockdown, quando Gemma Galgani e Giovanna Abate chattavano con corteggiatori sconosciuti. La possibilità di messaggiarsi durante la trasmissione permetterà a corteggiatori e corteggiatrici di attirare l’attenzione dei tronisti e delle troniste “in intimità”, senza per forza esporsi davanti a tutti.

Questa novità è destinata a creare nuove dinamiche di corteggiamento a Uomini e Donne, fino ad ora impensabili. Cosa succederà in futuro nello studio di Uomini e Donne? Maria De Filippi riuscirà a gestire il caos che si potrebbe creare in studio? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate.