Come guadagnare con Facebook. Ecco una breve guida

Il social network più famoso del mondo permette agli utenti svariati modi per guadagnare denaro. Prima di illustrare qualche metodo è bene precisare che difficilmente diventerai ricco quanto Mark Zuckerberg. Però se avrai le capacità necessarie potrai utilizzare le attività su facebook per guadagnare dei soldi, come un vero e proprio lavoro.

Come guadagnare con Facebook. breve guida

La possibilità di guadagnare soldi online permettere di svolgere il lavoro comodamente da casa propria. Ed è per questo che provare a guadagnare su internet diventa una cosa davvero allettante. Facebook anche su questo può venirci in aiuto. Di seguito proponiamo quelli che a nostro parere risultano i metodi più efficaci e consolidati per guadagnare online tramite facebook.

Guadagnare con Facebook: Affiliazioni

E’ forse il metodo più diffuso. Si riferisce alla possibilità di promuovere prodotti o servizi esterni sulla propria pagina facebook o sul proprio gruppo. Ciò avviene tramite il proprio link affiliato che ci viene fornito dalla piattaforma delle affiliazioni. Ce ne sono tantissime online: Buzzoole, Worldfilia, Tradedoubler, solo per citare le più conosciute. Una volta iscritti troveremo l’elenco dei prodotti o dei servizi che possiamo promuovere. Dobbiamo leggere le condizioni di ogni singola campagna, perchè ogni prodotto ha le sue caratteristiche ed i suoi limiti in fatto di pubblicizzazione. Quanto si guadagna? Le piattaforme di affiliazioni offrono una commissione in base alla vendita che varia da campagna a campagna.

Consiglio: Promuoviamo prodotti o servizi in linea con il target della nostra pagina o del nostro profilo. Naturalmente più fan/amici abbiamo e più la probabilità che almeno uno di loro acquisti, alla visione del nostro link è maggiore.

Come guadagnare su Facebook: traffico sul tuo sito

Se hai un sito web o un blog puoi “dirottare” i visitatori proveniente dal social network. Su facebook potrai attirare un’ottima quantità di traffico se proponi dei contenuti stimolanti per il tuo pubblico e di qualità. Pubblica i post del tuo blog sulla pagina facebook, interagisci con i follower e quindi guadagna con le pubblicità presenti nel tuo sito.

Sponsor

Guadagnare con facebook grazie agli sponsor è un modo originale usato specialmente nelle pagine a livello “locale”. Ideale se gestisci una pagina facebook di notizie della tua città o della tua regione, o comunque con pubblico di nicchia relativo ad una certa area del paese. Cerca le aziende e proponi loro una collaborazione. Pubblicherai la locandina, il logo, la pubblicità di un prodotto sulla tua pagina dietro pagamento di un compenso.

Guadagnare con le inserzioni in-stream

Si tratta di una prospettiva di guadagno da poco giunta su Facebook. In pratica si tratta di inserire la pubblicità nei propri video, sia on demand che nelle dirette. Le persone dovranno guardare l’intera inserzione per poter continuare a guardare il tuo video. Perciò tu guadagnerai. Si può accedere a questa possibilità di guadagno solo se hai dei requisiti. Devi essere amministratore di una Pagina facebook con oltre 10.000 follower; Hai oltre 30 000 visualizzazioni di un minuto e devi pubblicare video di almeno tre minuti.

Come avrai visto, la maggior parte delle possibilità di guadagno tramite Facebook, sono offerte a chi ha una pagina con molti utenti attivi. Per questo, se hai pochi fan nella tua pagina o se ancora la devi creare, potrebbe anche essere necessario sponsorizzare tale pagina (utilizzando le funzioni pubblicitarie che stesso facebook offre) o anche qualche tuo post, in modo da ampliare più facilmente il tuo pubblico. Così potrai iniziare a interagire con i follower e provare a guadagnare su facebook.