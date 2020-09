Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Tonali all’asta

Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il giovane centrocampista, prelevato dal Brescia, è già agli ordini del nuovo allenatore Pioli per preparare quella che sarà la sua avventura in rossonero. L’acquisto di Tonali rappresenta un investimento importante per il club, in quanto ci troviamo davanti a un giocatore di grandi prospettive.

Dove giocherà Tonali e al posto di chi

Pioli per la prossima stagione sembra voler confermare il 4-2-3-1 con cui ha chiuso ottimamente lo scorso campionato. Ecco che Tonali andrà a occupare uno dei due posti a centrocampo davanti alla difesa. Al Brescia veniva spesso impiegato come vertice basso o mezzala nel 4-3-3, dunque qui al Milan dovrà sia impostare che contrastare.

A meno che Pioli non voglia tornare al 4-3-3, idea che al momento appare lontana, è ovvio che sono tre i giocatori a giocarsi le due maglie in mediana. Se per tutta la scorsa stagione Bennacer e Kessie erano ritenuti i titolarissimi del centrocampo rossonero, l’arrivo del lodigiano aumenta la concorrenza, ma da anche la possibilità di rifiatare ogni tanto. Per le caratteristiche dei giocatori viene naturale pensare che il sacrificato a far posto a Tonali sia Bennacer, in quanto Kessiè è un giocatore più forte fisicamente e di movimento.

I bonus al Fantacalcio

Tonali l’anno scorso al Brescia ha realizzato una sola rete su calcio di punizione, ma diversi assist dai calci piazzati. Al Milan non sarà più il prescelto per le punizioni e i calci d’angolo, vista la presenza di diversi specialisti nella rosa rossonera, quindi si abbasserà la possibilità di +1. Potrebbero invece aumentare i +3 per lui, in quanto potrebbe avere la possibilità di arrivare più spesso alla conclusione dal limite o inserendosi in area di rigore avversaria.

Cosa fare all’asta con Tonali

Nonostante l’acquisto di Sandro Tonali scaldi il cuore dei tifosi milanisti, non si può dire la stessa cosa per i fantallenatori. Il nazionale azzurro non è un centrocampista di prima fascia e, probabilmente, non porterà molti bonus durante la stagione. Sicuramente sarà al centro del progetto Milan, quindi troverà molto spazio in campo. Il budget da spendere per Tonali durante l’asta del Fantacalcio è intorno al 2% del budget, leggermente maggiore in caso di leghe numerose.