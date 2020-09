Gemma Galgani sogna Santorini | Chiusura definitiva a Uomini e Donne

La puntata di oggi è iniziata con diversi video di Gemma, tra il litigio con Nicola e lo sfogo della medesima dama. Nonostante tra loro sembra essere finita, la questione sembra non essere chiusa del tutto in quanto si portano ancora diversi rancori l’una verso l’altro.

La Galgani è sempre più delusa e sente il bisogno di parlare con la redazione riguardo l’ex cavaliere e l’opinionista Tina, evidenziando tutte le volte in cui è stata presa in giro da lei. Scesa nello studio da subito viene punzecchiata dalla Cipollari e scopre alcune cose su Nicola.

Gemma Galgani sogna Santorini

Iniziata la puntata Maria De Filippi, mostra il video post puntata di Gemma e Sirius che litigano per quanto riguarda un viaggio a Santorini, dove il cavaliere aveva proposto di andare anche se questa cosa non è mai accaduta realmente. La dama è rimasta molto male per non aver realizzato questo sogno accusandolo di non aver mai realmente provato a portare avanti questa frequentazione.

La Galgani racconta di come Nicola sia stato freddo e senza trasporto sentimentale durante l’estate e le poche volte che si sono visti, sottolinea di aver voluto e proposto più volte situazioni per stare soli e avere dei momenti intimi e personali. Lui dal suo canto afferma di aver voluto passare una bella giornata visitando la capitale, senza dover per forza restare in una camera d’albergo.

Chiusura definitiva a Uomini e Donne

Maria De Filippi chiede se vorrebbe chiudere in modo definitivo con Nicola e Gemma si mostra sempre più convinta nello smettere di frequentarlo, in quanto si sente troppo delusa dal suo atteggiamento nei suoi confronti, non sentendosi davvero voluta dal cavaliere.

Nicola dopo averla accusata nuovamente di essere lì seduta soltanto per la popolarità e di essere sempre più convinto del fatto che la dama non cerchi l’amore per davvero, non si capacita del suo rifiuto. Mostrandosi non nel tutto d’accordo con la loro chiusura, accetta comunque la decisione della dama.