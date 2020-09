Consigli per l’asta – Ecco i tre difensori top da prendere al Fantacalcio

I difensori top sono l’oggetto dei desideri di tutti i fantallenatori durante l’asta del Fantacalcio. Infatti questi difensori possono spostare l’equilibrio di un intero Fantacalcio, facendo arrivare tanti bonus (tra gol e assist) direttamente dalla difesa. Questi giocatori sono poi essenziali nel caso di utilizzo del modificatore di difesa, dato che sono difensori con una media voto elevata.

Purtroppo i difensori top si possono contare sulle dita di una mano, mentre già nella categoria semi top troviamo più nomi a disposizione. Per questo il difensore top può arrivare a costare anche intorno all‘8-9% dell’intero budget.

Ecco i tre difensori top da avere al prossimo Fantacalcio, tra novità e conferme.

Robin Gosens

L’esterno dell’Atalanta è probabilmente il difensore per cui si spenderà di più durante l’asta. Il terzino tedesco viene da una stagione dove ha collezionato numeri impressionanti, sono infatti 9 le reti segnate e 8 gli assist per i compagni (per un totale di 35 bonus). Gosens ha chiuso con una fantamedia di 7,75, risultando di gran lunga il miglior difensore dello scorso Fantacalcio. I meccanismi oliati dell’Atalanta di Gasperini fanno pensare che si possa tranquillamente ripetere.

Theo Hernandez

Il terzino sinistro del Milan, alla sua prima stagione in Serie A, ha impressionato tutti gli addetti ai lavori. Hernandez è stata una mezza scommessa (anche se nelle amichevoli estive si era messo comunque in mostra) nelle aste dello scorso anno, ma quest’anno sarà tra i più ambiti e pagati. Il difensore, arrivato dal Real Madrid, ha messo a segno 6 reti e collezionato 5 assist, chiudendo con una fantamedia di 6,97. Da prendere sicuramente come primo tassello per una squadra vincente.

Achraf Hakimi

Hakimi è la novità di questo Fantacalcio per quanto riguarda i top della difesa. L’esterno destro dell’Inter arriva dal Borussia Dortmund dove, la scorsa stagione, ha collezionato 5 reti e 10 assist. Nel 3-5-2 di Conte giocherà largo a destra dove potrà spingere, ma anche rientrare per dare una mano alla difesa. Hakimi ha tutte le carte in regola per essere uno dei potenziali crack di questo Fantacalcio.

Foto: il difensore destro del BVB Achraf Hakimi in azione sul campo di allenamento di Marco Verch sotto Creative Commons 2.0