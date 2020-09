Calciomercato Genoa – Affari e trattative 11 settembre. Faggiano sogna il colpo dalla Premier League e rallenta per Karsdorp, mentre l’ufficialità per Zajc dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Pronto lo scambio col Verona che riporterà Stepinski agli ordini di Maran. Ufficiali due cessioni minori definitive, in definizione il prestito di un giovane all’Empoli.

Calciomercato Genoa – Affari e trattative 11 settembre

Ieri sera il Genoa ha accolto Miha Zajc: il trequartista sloveno ex Empoli arriva dal Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di Euro. Operazione definita e in attesa soltanto dell’ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi, nelle prossime ore. Avanza anche la trattativa con la Roma per Rick Karsdorp: anche qui formula definita – prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni in base alle presenze del giocatore. Una piccola frenata potrebbe essere stata causata dalla possibilità che si è aperta per Faggiano di trattare Danny Rose del Tottenham. Il terzino sinistro non rientra nei piani del club londinese ed è reduce da un prestito al Newcastle. Il Genoa non può comprarlo ma gli offrirebbe un posto da sicuro titolare con gli Europei in vista la prossima estate. Si tratta di un sogno ma il dirigente rossoblu ci lavora.

Pronto lo scambio con il Verona che porterà all’ombra della lanterna Mariusz Stepinski, vecchia conoscenza di Maran ai tempi del Chievo. L’attaccante contenderà il posto di prima punta titolare a Pinamonti, mentre in terra veneta si trasferirà Andrea Favilli, attaccante che in rossoblu non ha mai trovato spazio a sufficienza. Nella giornata di ieri definite due cessioni “minori”: l’ungherese Schafer, mai visto in prima squadra, è stato riscattato dal DAC Dunajska Streda. Il Pescara ha acquistato a titolo definitivo Stephane Omeonga, che dopo le 22 presenze in maglia rossoblu tra il 2017 e il 2019 aveva giocato sempre in prestito altrove. In dirittura d’arrivo, infine, la trattativa per il prestito del classe 2000 Cambiaso all’Empoli: l’anno scorso aveva giocato in C all’Alessandria.