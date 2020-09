Veronica Ursida cuore in disordine | Dama allo sbaraglio fuori Uomini e Donne

Per Veronica Ursida non è un periodo facile, fuori da Uomini e Donne. Da quando la sua storia d’amore con Giovanni Longobardi è finita, Veronica Ursida ha il cuore in disordine. Tuttavia, è intenzionata a risollevarsi, ripartendo da se stessa, nella speranza di ricucire il rapporto con Giovanni. La coppia si è mostrata insieme di recente durante una diretta Instagram, ma ci ha tenuto a sottolineare che non c’è stato alcun riavvicinamento.

Veronica Ursida ha ammesso di sentire molto la mancanza di Giovanni Longobardi e che, se fosse stato per lei, non avrebbe interrotto la relazione. Tuttavia, nonostante l’ex cavaliere abbia sorvolato sugli errori commessi da Veronica, ha ammesso di non sentirsi pronto per ricominciare. Di sicuro tra Giovanni e Veronica ci sono dei sentimenti ancora forti, ma non sufficienti per rimettersi in gioco.

Veronica Ursida cuore in subbuglio

In questi giorni, Veronica Ursida sente il cuore in disordine e non perde occasione per sfogarsi coi suoi follower. Poche ore fa, l’ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che ha colpito tutti. “Agli amori che finiscono, a quelli che ritornano, quelli che non si arrendono mai. Alle donne, quelle ribelli, quelle piene di graffi. Alle storie che nessuno conosce, al coraggio di andare via e quello di tornare. Ai viaggi alla ricerca di se stessi. Al mondo dentro a un paio di occhi. A te, ai tuoi capelli in disordine, come il cuore. Non importa quanto ami, è importante chi ami e quanto ti ami”.

Con questa dedica toccante, Veronica Ursida ha raccontato molto di se stessa e del suo desiderio di ricominciare da capo, ma anche di rimettersi in discussione, senza perdere fiducia nelle sue possibilità. L’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato di aver sofferto molto per amore, proprio come Giovanni Longobardi. Tuttavia, il suo desiderio di vivere la favola d’amore che crede di meritare è ancora molto forte.

Dama in difficoltà fuori da Uomini e Donne

Giovanni Longobardi potrebbe ancora essere il suo principe azzurro, fuori da Uomini e Donne? Veronica Ursida non nasconde di augurarselo con tutto il cuore e sta lottando per ottenere ciò che desidera.

La coppia ha raccontato di essere stata invitata a Uomini e Donne per raccontare la loro estate, ma ha rifiutato l’invito perchè entrambi hanno ancora sentimenti da chiarire nei loro cuori. Ci riusciranno anche senza l’aiuto di Maria De Filippi?