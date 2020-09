Calciomercato Spezia – Affari e trattative 11 settembre. Corre davvero il mercato dello Spezia. Meluso è alle prese con tantissime trattative per completare l’organico il prima possibile. Il campionato parte il 19 settembre, ma il mercato resterà aperto fino al 5 ottobre, dopo la terza giornata. E lo Spezia vedrà la prima gara rinviata al 30 settembre, quindi ha qualche giorno in più rispetto alle altre. Il ds vorrebbe dare qualche rinforzo ad Italiano subito, possibile che altri ne arriveranno a cavallo delle prime giornate di campionato.

È quasi chiusa la trattativa con il Sassuolo che riporterà allo Spezia Marchizza, al quale si andrà ad aggiungere anche Dall’Orco. Ieri, poi, sono arrivate vicine alla conclusione altre due operazioni: quella per il ritorno in Italia di Daniele Verde, attaccante dell’AEK Atene, e del prestito del promettentissimo centrocampista classe 2002 Agoumé dall’Inter. Per il primo sarà un prestito con diritto di riscatto, per il secondo prestito secco. E c’è un terzo nome in chiusura: il passaggio allo Spezia di Kevin Agudelo è solo questione di tempo.

La volontà tecnica sembra chiara: aggiungere imprevedibilità ed esperienza alla fase offensiva con giocatori che abbiano un minimo di esperienza in Serie A e qualche goal nelle proprie corde. Anche gli altri nomi fatti, ma che al momento sembrano più distanti (Iturbe, Falco, Farias) sembrano andare in questa direzione. Per l’attacco si valuta il profilo di Mavis Tchibota, attaccante congolese del Ludogorets proposto. Potrebbe trattarsi di un’alternativa per la prima punta che lo Spezia si sta “riservando” per completare la squadra. Intanto arrivano le prime voci di interessamento per un paio di giocatori protagonisti della vittoria del campionato scorso: su Galabinov c’è il forte interessamento del Vicenza. Per Vignali, decisivo nella finale playoff contro il Frosinone, è proprio la squadra ciociara ad aver sondato il terreno.