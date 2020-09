Come guadagnare con Twich. Ecco una breve guida

Il periodo di lock down e la capacità di comprendere – finalmente – cosa vuol dire lavorare da casa ha ampliato praticamente la nostra visuale sul lavoro. E ha assottigliato, sempre più, la distinzione tra gioco e lavoro. Se sti sta al computer si può…lavorare anche giocando, e non è un’eresia, così come giocando si possono scorgere elementi utili per poter svolgere il proprio lavoro anche al meglio. Così, i social network, le app e le tecnologie hanno permesso a molti di poter arrotondare il proprio stipendio – o meglio ancora crearne uno proprio – praticamente stando del tempo sul web a offrire servizi, competenze e donare qualcosa di utile o di divertente anche agli altri. È il caso anche di Twitch, che è diventato un sistema sempre più apprezzato dagli utenti.

Cos’è Twitch, cosa offre

Twitch è una piattaforma che offre livestreaming ed è stata fortemente voluta dal colosso Amazon circa una decina d’anni fa: nel giugno 2011, infatti, c’è stato il lancio sperimentale di un prodotto poi cresciuto e amplificato nel corso del tempo. Come tutti i sistemi, ha dovuto prendere il largo e pagare lo scotto di un po’ di rodaggio, ma l’affidabilità della sua programmazione l’ha portata ad essere tra i leader per questo tipo di servizi. È un sito che contiene streaming di videogiochi, con trasmissioni di eventi e con l’avanzare dell’E-Sport che nel 2020 ha raggiunto un boom non indifferente. È leader, dunque, nella trasmissione di questi particolari eventi sia in diretta che in differita, e ha numeri in grande crescita: quindici milioni di utenti in media si collegano almeno una volta al giorno, mentre in ogni ora si possono contare anche un milione di persone collegate. Potenza di un sistema efficace.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Alcuni esempi efficaci

Moltissimi i giochi che si possono trovare su Twitch, non solo quelli calcistici ma anche alcuni punti forti mondiali: pensiamo a League of Legends oppure a Fortnite, diventando un gioco seguitissimo anche nelle fasce d’età più piccole. Hanno avuto il loro pubblico anche le versioni di Dota 2, i giochi di guerra simulati (pensiamo a Heroes of Warcraft) così come altri giochi molto più soft e per tutta la famiglia.

Possiamo guadagnare con Twitch

Dal 2017 Twitch ha offerto agli utenti la possibilità di poter monetizzare e quindi generare entrate. Nel corso del tempo, il sistema ha permesso agli affiliati anche di ricevere una quota delle entrate pubblicitarie. Cerchiamo di entrare nel dettaglio.

Gli affiliati infatti possono guadagnare con questo programma accettando gli abbonamenti dei propri spettatori, cui offriamo dei servizi. Le quote di abbonamenti variano da meno di cinque dollari a circa venticinque, con la possibilità di fare anche dei pacchetti annuali.

L’unicità di Twitch è il poter vendere…giocando. Gli affiliati al sistema possono vendere giochi oppure elementi parziali dello stesso gioco. Infatti quando le persone giocano in streaming, sotto la finestra del video si può visualizzare direttamente un’offerta per l’acquisto (i prezzi possono variare). Per vendere, ci sono dei parametri da rispettare: ci devono essere almeno cinquanta follower reali – non sono ammessi profili fake – e negli ultimi trenta giorni ci devono essere almeno 500 minuti totali di trasmissione, così come sette giorni di trasmissione unici e una media di tre spettatori simultanei. Parametri che potrebbero cambiare ma che danno l’idea della base su cui partire per poter poi monetizzare.