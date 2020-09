De Sciglio al Villareal – In casa Juventus il problema maggiore, in vista dell’inizio della prossima stagione, è quello legato alla situazione dell’attaccante titolare. Tanti nomi e poche certezze, ma il ds Paratici e il vicepresidente Nedved continuano a lavorare assiduamente anche per quello che riguarda le cessioni.

L’ultimo nome, finito sulla lista dei partenti, è quello di Mattia De Sciglio. Per il laterale, classe 1992, si è fatto infatti avanti il Villareal. Il club spagnolo, dopo l’infortunio del terzino sinistro Alberto Moreno, ha chiesto informazioni alla Juventus. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti, per capire la fattibilità dell’operazione.

L’addio di De Sciglio non dovrebbe comunque portare la Juventus nuovamente sul mercato dei terzini. Probabile infatti che nella rosa del prossimo anno, al posto dell’ex Milan, venga confermato Luca Pellegrini. L’ex Roma e Cagliari, infatti. è considerato dall’allenatore il vice naturale di Alex Sandro sulla fascia sinistra mentre a destra, a meno che venga lasciato andare a fronte di un’offerta importante Danilo, non dovrebbero arrivare altri rinforzi.

Non solo De Sciglio al Villareal perché la Juventus ha raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con Gonzalo Higuain. Il Pipita è sempre più vicino all’approdo in Mls all’Inter Miami: per ufficializzare il suo passaggio nel club di David Beckham manca veramente pochissimo poi l’attaccante argentino potrà iniziare la sua nuova avventura lontano dall’Italia e dall’Europa.