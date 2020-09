Film Stasera in Tv – Cuori Puri – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Cuori Puri. Produzione italiana del 2017, Cuori Puri è il film d’esordio di Roberto De Paolis, interpretato da Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Selene Caramazza, Simone Liberati, Edoardo Pesce. Selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2017. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2017. Ha vinto il Nastro d’Argento Premio Graziella Bonacchi per l’Attore rivelazione dell’anno, andato a Simone Liberati.

Cuori Puri – Trama

Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, incerta se tradire i suoi ideali, si troverà a prendere una decisione estrema e inaspettata.

Cuori Puri – Trailer Video

Cuori Puri – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Cuori puri

Genere: Drammatico

Durata: 1h 55m

Anno: 2017

Paese: Italia

Regia: Roberto De Paolis

Cast: Simone Liberati, Selene Caramazza, Barbora Bobuľová, Edoardo Pesce

Cuori Puri – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera in prima visione tv sul canale Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi venerdì 11 Settembre 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano della soap tutta italiana e ambientata a Napoli Un Posto al Sole.