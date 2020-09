Marco Cartasegna indignato contro Angela Chianello: “Meritiamo…”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, si è mostrato indignato contro Angela Chianello e il suo sfolgorante successo su Instagram. La donna è diventata una vera e propria influencer sui social, dopo la sua frase “non ce n’è Coviddi” pronunciata durante un’intervista al Telegiornale. Dunque, Angela Chianello ha deciso di sbarcare su Instagram e, in pochi giorni, ha accumulato centinaia di migliaia di follower.

Marco Cartasegna non ci è andato leggero nei confronti della siciliana e si è mostrato veramente indignato. “L’Italia è il paese in cui la signora Angela da Mondello, nata per avere detto “Non c’è n’è Coviddi” ha 150k persone che la seguono in un giorno dall’apertura del profilo. (…) Meritiamo la m***a in cui stiamo affogando”. Insomma, l’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna non le manda a dire alla signora Angela da Mondello e si esprime chiaramente.

Marco Cartasegna indignato contro la signora Angela

E’ assurdo, secondo Marco, che una donna qualunque, balzata agli onori della cronaca per una frase, tra l’altro dal contenuto controverso, possa avere tutto questo seguito su Instagram. Ma la corsa alla popolarità di Angela Chianello non si arresta, nonostante Marco Cartasegna non sia certo l’unico disgustato dalla faccenda.

Visto il successo sfolgorante e improvviso, si prospettano ospitate televisive e partecipazioni a trasmissioni per Angela Chianello, considerata la pancia del popolo insoddisfatto per la gestione politica degli ultimi tempi. Oltre al profilo ufficiale, ultimamente si sono moltiplicate anche le pagine fan in onore di Angela Chianello. Segno che il suo tormentone è rimasto nelle orecchie di molti.

Parole forti per l’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista Marco Cartasegna ha avuto un percorso particolare a Uomini e Donne e viene ricordato soprattutto per la sua relazione con l’ex corteggiatrice di Luca Onestini, Soleil Sorge. Tra Marco e Soleil il feeling era nato già a Uomini e Donne, ma l’amore è scoppiato solo successivamente, ed è durato solo qualche tempo. Soleil, in questi giorni, è stata avvistata in compagnia di Andrea Iannone.

Mentre Marco Cartasegna è tornato principalmente alla sua attività imprenditoriale. All’ex tronista sono stati attribuiti vari flirt dopo la storia con Soleil, ma come spesso accade ai tronisti di Maria De Filippi, ci si ricorda di lui, soprattutto per quanto successo a Uomini e Donne. Cosa riserverà il futuro a Marco Cartasegna dopo Uomini e Donne?