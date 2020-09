Assassinio sull’Orient Express – Trama e cast del film su Rai 1

Assassinio sull’Orient Express è la proposta di Rai 1 per la sua prima serata di oggi, 12 settembre 2020. Il film è diretto da Kenneth Branagh e risale a tre anni fa. Si basa sul romanzo omonimo scritto da Agatha Christie ed è omonimo del progetto realizzato da Sidney Lumet nel ’74.

La trama di Assassinio sull’Orient Express mette al centro l’acume di Hercule Poirot, il celebre investigatore. In questo caso si ritroverà a dover risolvere un caso mentre viaggia verso Londra. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e gli attori del cast.

Assassinio sull’Orient Express – La trama

A metà degli anni Trenta, Poirot è costretto a ritornare in fretta a Londra per risolvere un nuovo caso, dopo aver concluso delle indagini a Gerusalemme. Durante il viaggio sull’Orient Express, l’investigatore fa la conoscenza di Samuel Ratchett, che desidera averlo come guardia del corpo per via di alcune lettere minatorie che ha ricevuto. Poirot però sa che Ratchett fa affari sporchi e rifiuta l’offerta. Quella stessa notte però l’uomo viene assassinato con 12 pugnalate e Poirot si ritrova ad interrogare tutti i passeggeri.

Le prove trovate nella cabina della vittima rivelano inoltre che Ratchett era collegato al rapimento della figlia del colonnello Armstrong, rapita e uccisa dai suoi aguzzini. Si scopre in seguito che in realtà la vittima è uno dei rapitori di Daisy, John Casseti. La trama di Assassinio sull’Orient Express ci rivela che ci sarà un tentato delitto, quello della signora Hubbard.

Assassinio sull’Orient Express – Il cast

Il cast di Assassinio sull’Orient Express vede alla guida l’attore Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot. Un ruolo che aveva già assunto durante la prima trasposizione cinematografica del libro della Christie. Al suo fianco troviamo Tom Bateman nei panni di Bouc e Penelope Cruz in quelli di Pilar Estravados. Sono presenti inoltre gli attori Judi Dench (Natalia Dragomiroff); Johnny Depp (Samuel Ratchett); Josh Gad (Hector MacQueen); Derek Jacobi (Edward Henry Masteman); Leslie Odom Jr (Dottor Arbuthnot); Michelle Pfeiffer (Caroline Hubbard); Daisy Ridley (Mary Debenham); Lucy Boynton (Helena Andrenyi); Serhij Polunin (Rudolph Andrenyi); Olivia Colman (Hildegard Schmidt); Marwan Kenzari (Pierre-Paul Michel) e Manuel Garcia-Rulfo (Biniamino Marquez).