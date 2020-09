Calciomercato Cagliari – Affari e trattative 12 settembre

Affari e trattative calciomercato Cagliari – La società sarda è in continuo movimento per definire la rosa di giocatori da mettere a disposizione di mister Di Francesco.

Il Torino tenta Joao Pedro

Mister Giampaolo ha fatto richiesta alla società per cercare di portare a Torino Joao Pedro per affiancare il tandem Belotti-Zaza.

Il Cagliari difficilmente farà partire il suo attaccante brasiliano che lo scorso anno ha realizzato 18 reti in campionato anche perché, al momento, la società granata ha offerto solo delle contropartite tecniche.

Infatti Giulini non ci ha pensato troppo per rifiutare la proposta con un secco no ma il Torino sembrerebbe non intenzionato a mollare così facilmente.

Godin e Fazio ad un passo da Cagliari

Diego Godin, fuori dal progetto tattico di Conte all’Inter, è pronto a vestire la maglia rossoblù, si attende in queste ore il sì definitivo del giocatore per potersi poi aggregare al gruppo di mister Di Francesco.

Cagliari e Inter avrebbero trovato accordo soprattutto sull’ingaggio del difensore di oltre 4 milioni di euro.

I dirigenti sardi stanno cercando di chiudere anche la trattativa con Fazio che sembrava essere arrivata a conclusione ma, nonostante accordo raggiunto tra le due società, si sarebbero dei rallentamenti a causa di alcune pendenze da risolvere tra il giocatore e la Roma.

Godin e Fazio sono due grandi obiettivi che la società sarda sta concludendo per dare a Di Francesco un reparto difensivo forte e d’esperienza.