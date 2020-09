Calciomercato Lazio – Affari e trattative 12 settembre

Fine settimana ma le trattative per “mettere a posto” la rosa della Lazio non si fermano, complice anche una sessione di mercato che si è accorciata causa coronavirus.

Acerbi-Lazio verso la schiarita

Sono passati solo pochi giorni, ma lo sfogo ai microfoni della Nazionale da parte di Francesco Acerbi sembra molto lontana, ossia da quando il difensore biancoceleste ha risposto innervosito ad alcune illazioni sulla questione rinnovo con i capitolini. Ieri c’è stato il tutta serenità un confronto tra l’agente del calciatore Pastorello, lo stesso Acerbi e la società per discutere ed appianare qualsiasi divergenza senza nessun problema, dandosi appuntamento per ridiscutere a tempo debito del rinnovo. I rumors su una possibile separazione oppure inserimento da parte dell’Inter quindi sono destinati a rientrare.

Badelj verso il rossoblu

Mai veramente integrato in biancoceleste Milan Badelj dopo solo una stagione sottotono, la prima da laziale da quando fu acquistato dalla Fiorentina, il calciatore è stato dirottato nuovamente in viola con la formula del prestito la scorsa stagione, ma ciò non è stato sufficiente da far ricredere la Lazio che non lo ritiene parte del progetto, mettendolo da subito sul mercato.

Il centrocampista croato appare molto vicino al trasferimento al Genoa, società che ha staccato tutte le altre pretendenti e pronta ad offrire un contratto di durata triennale al centrocampista a 1,5 milioni annui con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro: per l’inizio della settimana prossima la trattativa potrebbe concretamente finalizzarsi con la cosidetta fumata bianca, che permetterebbe all’ex viola di restare in Italia.