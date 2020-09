Calciomercato Juventus – Affari e trattative 12 settembre. Gonzalo Higuain è sbarcato nella serata di ieri a Miami per firmare il suo nuovo contratto con la squadra locale guidata da David Beckham, e dove ritroverà Matuidi come compagno di squadra. L’accordo per la sua rescissione è arrivato giovedì sera: la Juventus può procedere liberamente all’acquisto della prima punta. Si valuta anche la rescissione di Khedira, mentre si parla con alcuni club per la sistemazione di alcuni calciatori della Primavera e dell’Under 23.

La Juventus attende le novità sul passaporto di Luìs Suarez: secondo Gianluca Di Marzio di Sky potrebbero arrivare già la settimana prossima. Se i tempi fossero davvero così brevi, si procederebbe in modo molto rapido al suo tesseramento. Diversamente la Juve è disposta ad aspettare anche oltre la fine della sessione di mercato per poi ingaggiarlo a parametro zero in seguito allo svincolo dal Barcelona. Nonostante le smentite dell’agente, proseguono le voci di contatti per Olivier Giroud: il calciatore si è detto sorpreso ma onorato dell’interesse juventino, e gli aspetti positivi sono più di uno. Il calciatore farebbe anche l’alternativa, con un minutaggio adeguato, e può liberarsi dal Chelsea per 5 milioni di Euro se l’offerta arriva da un top club. L’operazione pare fattibile, anche se sul calciatore sta arrivando anche l’Inter.

Ieri sul fronte cessioni colloquio con il Parma che ha chiesto la disponibilità di Marko Pjaca e Luca Pellegrini. La Juventus ha controproposto Felix Correia e Nicolussi Caviglia. Ovviamente la Juventus ha interesse che i propri giovani crescano e per questi due ci sono richieste anche da altri club di Serie A. Complicato che Luca Pellegrini venga lasciato partire: il terzino dovrebbe avere le sue chances in bianconero in questa stagione. Mentre per Pjaca il discorso è diverso, è legato al suo contratto e il prestito dovrebbe prevedere un rinnovo che non è nei piani. Ieri è diventata ufficiale la cessione di Olivieri all’Empoli, il Pescara dopo Del Favero ha chiesto anche Manolo Portanova.