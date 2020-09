Elisabetta Gregoraci a Verissimo – Confessione su Briatore, “Ho sofferto tanto”

Elisabetta Gregoraci sarà a Verissimo: la prima puntata del talk show di Silvia Toffanin vedrà in studio l’ex di Flavio Briatore. Quest’ultimo ha attraversato dei giorni difficili a causa del Covid-19 ed è finito nel vortice delle polemiche per via del suo locale in Sardegna.

A distanza di tanto tempo dalla fine della loro unione, Elisabetta Gregoraci ha voluto raccontare quanto vissuto a causa dell’evento e subito dopo la rottura. “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene”, ha detto dell’ex marito, “Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo – “Rimane sembre un grande affetto”

Elisabetta Gregoraci si prepara ad entrare nella casa del GF Vip 5 e di sicuro avrà la possibilità di parlare in modo più approfondito del rapporto con Briatore. La fine del loro matrimonio non è stata semplice da gestire per lei: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”. La frattura è avvenuta ormai tre anni fa, ma Elisabetta continua a provare un grande affetto nei confronti dell’ex marito. “Sono sempre presente nella sua vita perchè siamo stati innamorati per tredici anni”, ha aggiunto, “lui sa che può contare sempre su di me”.

Questo però non le impedisce di sgridarlo quando necessario, anche per via delle dichiarazioni fatte sulla decisione del governo di chiudere le discoteche. “Non sono sempre d’accordo su quello che dice”, ha raccontato, “certe volte dovrebbe tacere ma le persone non si possono cambiare”. Niente da fare però per un possibile ritorno di fiamma che ha fatto discutere spesso e volentieri i giornali di gossip. “Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male”, ha sottolineato la Gregoraci, “faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”.