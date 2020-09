Inps Online, da ottobre addio al PIN si passa allo SPID

Dal primo ottobre scatta lo switch-off del PIN Inps in favore dello SPID. Per accedere ai servizi di Inps Online sarà necessario possedere lo SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Cos’è lo SPID?

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di accedere in modo sicuro ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e non solo. L’identità digitale SPID è forntia in maniera totalmente gratuita. Per richiedere il servizio SPID è necessario rivolgerse ad un provider, che in collaborazione con lo Stato, rilascerà l’identità digitale. Al momento i provider autorizzati sono: Aruba ID, PosteID, Infocert ID, TIM ID, SPID Register.it, Sielte ID, Namiral ID, Intesa ID, Lepida ID.

Si può scegliere l’Identify Provider che ci risulta più comodo e la relativa modalità di riconoscimento (di persona, tramite Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Firma Digitale o tramite webcam). Per l’attivazione del servizio SPID sarà necessario recarsi in ufficio postale (nel caso scegliamo come Identify Provider Poste ID) e fornire i seguenti documenti.

un indirizzo e-mail valido

il numero di telefono del cellulare che usi normalmente

un documento di identità valido e la tua tessera sanitaria con il codice fiscale

Lo SPID permetterà ai cittadini di usufruire dei servizi di Inps Online, ma anche di interagire con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati aderenti.

Chi possiede il PIN Inps Online?

Gli attuali possessori del PIN che normalmente usano questo codice per accedere ai servizi offerti dal sito internet Inps Online, potranno passare al nuovo sistema di accesso in modo graduale. Inps ha fornito delle istruzioni, contenuto nella circolare dello scorso 17 Luglio 2020. E’ prevista infatti una fase transitoria per garantire la continuità delle possibilità di accesso ai servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Inps Online, cosa succede dal 1 Ottobre 2020

Dal primo di Ottobre prenderà il via la prima fase del passaggio della nuova modalità di accesso al sito Inps Online. Non saranno più rilasciati nuovi PIN agli utenti. Unica eccezioni per i cittadini che richiedono il PIN perchè non possono avere accesso alle credenziali SPID e solo per i servizi a loro dedicati. I cittadini che usano il sito Inps Online e sono già in possesso di un codice PIN potranno continuare ad utilizzarlo e a rinnovarlo alla naturale scadenza, fino al termine di questa fase transitoria.

Il codice PIN smetterà completamente di funzionare, anche per gli utenti che già ne sono in possesso, dalla data in cui l’Istituto fisserà la cessazione definitiva. Questa data sarà stabilita in base all’andamento del processo di onboarding su SPID.