Meglio la pace fiscale o pagare puntualmente le tasse?

La pace fiscale può essere applicabile in Italia quando abbiamo i requisiti e almeno la buona volontà di voler pagare le tasse. Ma queste ultime non si pagano per volere, bensì per dovere, forse qualcosa ancora di troppo poco chiaro in Italia. Poi, è chiaro che anche la Legge ha contribuito a volte a sfiduciare quelli che si presentavano puntuali agli appuntamenti con le tasse. Evasori fiscali seriali, gente che non ha mai pagato contributi e altri sciacalli si ritrovano ancora a poter fare giochi di prestigio, mentre chi si è trovato solo per un momento in difficoltà non è stato più in grado di risalire. E non è questa una cosa edificante in una nazione democratica

L’etica della pace fiscale

Quando si parla di pace fiscale si valuta spesso come e quando farla, perché giustamente lo Stato Italiano pretende i pagamenti dovuti. A meno di clamorose sviste (e sono accadute, ci mancherebbe), l’accumulo di imposte non è dato da “persecuzioni”, quanto da mancanze oggettive o peggio ancora da negligenze di chi vuole metterci una pezza in maniera non troppo consona. Gli esempi nella vita di tutti i giorni sono palesi: c’è chi compra un telefono da mille euro e poi non paga le utenze domestiche, chi va in vacanza negli stabilimenti ma è in arretrato di quattro mesi sull’affitto oppure chi ha la casa all’asta e nemmeno lo ha detto alla famiglia. Svaniscono le rughe delle gabelle non pagate solo… quando si va a pagare. E la pace fiscale è il tentativo (estremo) forse per lo Stato di recuperare i crediti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Il conto in banca e la cifra a cinque zeri

Nella saggezza popolare il contadino era il massimo dell’affidabilità: era sì estremamente povero, ma se doveva pagare lo faceva subito, cash e senza tanti complimenti. E non a caso, la pace fiscale riguarda solo in rari casi chi si occupa di agricoltura, frutto forse di un vecchio retaggio che, almeno in questo, poggia delle serie basi. La pace fiscale, quindi, diventa sempre più pressante per quanti fanno gli “imprenditori”: termine che mettiamo tra virgolette, perché esserlo non vuol dire sfoggiare il macchinone e fare la figura del pezzente solo al momento di pagare le tasse.

Pagare per vivere

La morale è sempre quella: le tasse vanno pagate. Ma non perché siamo dei “fregnoni” o perché la pace fiscale ci obbliga. Le tasse vanno pagate per fare lavorare meglio gli ospedali e i dottori, soprattutto in questo periodo, per pagare il comparto dell’istruzione e mandare avanti il sistema Italia. Lo capirebbe un bambino, speriamo che lo capisca chi si crede furbo e invece è un piccolo uomo.