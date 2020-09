Il bicarbonato è un prodotto molto conosciuto nelle nostre case. Lo si adopera per disinfettare gli ambienti ma anche in cucina. Però, se hai uno di questi problemi, non bere mai bicarbonato di sodio!

Il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è una soluzione molto conosciuta, una cui scatola possiamo trovare molto spesso nella dispensa di diverse persone. Usiamo il bicarbonato in casa quando vogliamo trovare un rimedio efficace, insieme al limone e all’aceto, per disinfettare i sanitari del bagno e i lavelli della cucina. Usiamo il bicarbonato quando vogliamo sbiancare le nostre sneakers e farle tornare come nuove. Usiamo il bicarbonato quando vogliamo lavare con cura le verdure per i nostri preparati in cucina. Usiamo il bicarbonato anche per la nostra salute, quando vogliamo disinfettare il cavo orale e trovare sollievo da una tosse persistente bevendone un cucchiaino in un bicchiere d’acqua con del limone.

Ma il bicarbonato è davvero un rimedio alla portata di tutti? Anche se sembra un prodotto innocuo, per alcune persone è meglio tenerlo a distanza. Se hai uno di questi problemi, non bere mai bicarbonato di sodio!

Chi non deve bere il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio fa bene a tante persone ma purtroppo altrettante altre possono non riscontrare gli stessi benefici. Assumere il bicarbonato di sodio è infatti sconsigliato a chi soffre di insufficienza renale, scompensi cardiaci, pressione alta. Tutti questi disturbi prevedono, oltre a trattamenti farmacologici specifici, il seguire una dieta adeguata caratterizzata dall’assenza di sale negli alimenti. Per cui, essendo il bicarbonato una soluzione a base di sodio, in questi casi la sua assunzione deve essere assolutamente evitata con cura, per così non incidere in negativo su problemi di salute preesistenti.

Bere bicarbonato di sodio non fa bene neanche a chi soffre di disturbi gastrici gravi. Se un bicchiere di acqua e bicarbonato può andare bene una volta in caso di una digestione difficile. Non va bene invece per chi soffre di gastriti o ulcere. In questi casi è meglio consultare un medico.

Anche chi prende medicinali corticosteroidi deve evitare di bere il bicarbonato di sodio. Quando le nostre condizioni di salute rendono necessario l’uso del cortisone, nella dieta bisogna evitare di inserire cibi contenenti un alto quantitativo di sodio perché si corre il rischio di irritare le mucose gastriche. Lo stesso discorso vale quindi per il bicarbonato.

Parliamo ora di una credenza comune ovvero quella di usare il bicarbonato per sbiancare i denti. Ebbene se si vuole proprio provare questo metodo è bene fare un tentativo una sola volta al mese. Questo perché il bicarbonato ha un’elevata azione abrasiva e può rovinare lo smalto dei denti se utilizzato quotidianamente quindi favorire la comparsa della carie. In tema, bere bicarbonato di sodio è sconsigliato a chi porta l’apparecchio: l’abrasività della soluzione può staccare i componenti del dispositivo ortodontico lasciano antiestetiche macchie scure sulla dentatura.