Calciomercato Benevento – Nuova offerta per Gervinho

Prosegue la campagna di rafforzamento per il Benevento che dopo aver già messo a segno diversi colpi in entrata, segno che c’è gran voglia di far bene, il patron Vigorito è pronto a continuare ad investire sopratutto in attacco.

Ritorno di fiamma per Gervinho

Sfumato Bonaventura, approdato alla Fiorentina, la società sannita è intenzionata a ritornare decisa su un vecchio obiettivo, ossia quel Gervinho che il Parma reputa non più incedibile, e che potrebbe concretamente rappresentare un innesto di qualità assoluta per una compagine come il Benevento, alla ricerca di esperienza e fantasia nel comparto offensivo.

Tuttomercatoweb riporta una nuova offensiva del Benevento per l’ivoriano: 4 milioni di euro offerti al Parma, non pochi considerata l’età non più verdissima dell’ex Roma, ma comunque una somma allettante per un calciatore che ha aiutato parecchio i ducali nella scorsa stagione.