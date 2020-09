Questi sono i segni meno affettuosi dello Zodiaco

Ci sono segni del tutto incapaci di esprimere affetto alle persone cui vogliono bene. Sono freddi, talvolta, oppure, semplicemente, incontrano una certa difficoltà a lasciarsi andare e manifestare i loro sentimenti, preferendo far capire che ci tengono ma in un modo un po’ differente. Ad esempio con la condivisione, con la presenza, con un gesto significativo. Vediamo quali sono i segni meno affettuosi dello zodiaco.

1)Ariete

Possiede tante meravigliose qualità, ma l’affettuosità non è certo tra queste. Il segno è tradizionalmente imbarazzato quando qualcuno gli esprime affetto o tenta di abbracciarlo. Non è a suo agio in queste situazioni. È un segno pieno di irruenza, energia, ma non di dolcezza. Non significa che non provi nulla. Come tutti gli esseri umani si innamora, prova sentimenti ed emozioni. Ma li esprime ad esempio con un gesto, preparando una sorpresa o portando il suo partner in gita al mare o in un agriturismo in campagna. Inutile anche pretendere che cambi: è fatto così. È il suo modo di essere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

2)Capricorno

Stesso schema. Il capricorno è troppo rigido, anche con se stesso, poco flessibile, pertanto è un po’ a disagio quando si tratta di abbracciare qualcuno o manifestargli affetto con dolcezza. Eppure sa come fare a far sentire al sicuro qualcuno o farlo sentire desiderato e amato. Ci mette, però, tantissimo ad aprirsi dal punto di vista fisico ed emotivo. Prova anche molto senso del pudore, non è facile arrivare ad un’intimità fatta di affetto coccole e carezze con il segno.

3)Vergine

Altro segno incapace di lasciarsi andare all’affettuosità. Salvo qualche rara e spontanea manifestazione di tenerezza, il segno della vergine non è in grado di fare carezze, coccole, concedere abbracci o baci solo per il gusto di farlo e senza finalità di tipo sessuale. È un po’ chiuso, rigido, imbarazzato, quasi. In realtà è molto timido, ha paura di soffrire, l’amore è per lui un fatto sempre molto misterioso e quasi estraneo. Ci mette davvero tanto tempo a lasciarsi andare ai sentimenti.

4)Gemelli

Il segno non va molto d’accordo con i sentimenti e l’affettuosità. Con quell’atteggiamento sempre un po’ leggero e adolescenziale che lo caratterizza fa fatica a lasciarsi andare in maniera matura all’amore e alle emozioni. Appare sempre un po’ trattenuto, perlomeno dal punto di vista fisico. Perché poi, invece, dovendo, ad esempio, confortare qualcuno, riesce a farlo benissimo con un gesto. L’importante è non chiedergli carezze, coccole e baci affettuosi: non è in grado perché non è in linea con il suo modo di essere.

5)Acquario

Altro segno che non va d’accordo con l’affettuosità. L’acquario è molto presente come amico, riesce a esprimere grandi sentimenti, presenza, tenerezza in molto modi ma non con carezze o altri gesti fisici. Piuttosto preferisce organizzare un’uscita in un pub, divertirsi con gli amici e condividere con loro momenti di quotidianità, ascoltandone sfoghi e dando utili suggerimenti. Con abbracci e baci si sente a disagio. Anche in amore non è molto affettuoso, anzi, non va molto d’accordo con le situazioni che lo fanno sentire molto legato. In compenso, però, predilige i legami basati sull’intelletto e su intese di tipo artistico e culturale.