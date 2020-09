Calciomercato Inter – Tutto fatto per Vidal – Marcos Alonso per la fascia – Joao Mario in attesa

Il calciomercato Inter è molto attivo anche in questa domenica. Arrivano buone notizie riguardanti Vidal, che domani dovrebbe essere a Milano, mentre per la fascia sinistra Marcos Alonso ha superato Emerson Palmieri nel gradimento di Conte.

Tutto fatto per Vidal

Tutto fatto per Arturo Vidal. Il cileno ha trovato l’accordo con il Barcellona per liberarsi e accasarsi all’Inter. Per accelerare i tempi ha rinunciato all’ultimo anno di stipendio (6,5 milioni), ma ha ottenuto i bonus che gli spettavano dalle scorse stagioni (2-3 milioni). Adesso si attende solo l’ufficialità e poi il centrocampista prenderà il volo per Milano e diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Cambia il profilo per la fascia sinistra: Marcos Alonso

Dopo mesi di corteggiamento l’Inter ha deciso di abbandonare la pista Emerson Palmieri per la fascia sinistra e lanciarsi sul suo compagno di squadra: l’ex Fiorentina Marcos Alonso. Bisognerà capire se il Chelsea è disposto a cederlo e a che cifra.

Joao Mario in attesa di una nuova destinazione

Joao Mario, nonostante il contratto ancora in vigore, considera conclusa la sua avventura all’Inter e resterà in Portogallo in attesa di trovare una nuova sistemazione. Anche il club nerazzurro non conta più su di lui, ma sarà dura vendere il centrocampista lusitano a titolo definitivo. Più facile un altro prestito: le ipotesi portano allo Zenit o in Liga.

Godin entro 48 ore al Cagliari

Tra domani e dopodomani Diego Godin sbarcherà al Cagliari per firmare il contratto che lo legherà ai sardi. L’Inter dovrebbe pagare una parte dell’ingaggio fino a settembre, più un bonus per facilitare la sua partenza da Milano. L’ex Atletico Madrid si spalmerà il suo ingaggio in un contratto pluriennale con il club sardo.