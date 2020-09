Ciavy confessa i suoi errori: ”A Temptation Island ho esagerato”

Valeria Liberati e Ciavy li ricordiamo sicuramente per il viaggio frastagliato e tumultuoso all’interno del programma Temptatio Island. I due erano entrati già con diversi problemi, i quali si sono potuti vedere in superfice già dalle prime ore all’interno dei rispettivi villaggi.

Il rapporto problematico ha sempre giocato un ruolo importante, ostacolando la coppia che si è trovata a dover ricorrere al programma targato Mediaset. I due, dopo parole e gesti pesanti, quando si incontrano al falò decidono di uscire da soli, lasciandosi. Ma dopo neanche qualche settimana Valeria Liberati e l’ex tornano insieme, e Ciavy è pronto a confessare i suoi errori.

Ciavy confessa i suoi errori

Intervistato da Il Giornale.it racconta di come a Temptation Island lui sia passato per mostro, chiarendo di non essere quel tipo di persona, ma di trattarsi semplicemente di due caratteri morbosi che non facevano altro che sbagliare nei confronti della persona accanto. Ricorda di come la loro relazione sia stata bella i primi mesi, ma di averla rovinata compiendo sbagli e di aver così, intaccato la fiducia reciproca.

È stato lui a farsi avanti con Valeria dopo la fine della trasmissione, capendo di non volerla perdere, ma dal suo canto l’ex, ha avuto bisogno di tempo per pensare se questo gesto fosse stato dettato dal bisogno di uscirne bene davanti a tutta Italia. Ma la determinazione di Ciavy ha fatto sì che lei si ricredesse ed ora la loro relazione va molto meglio, tant’è che sono riusciti a smorzare e a trovare dei compromessi per venirsi incontro e non litigare.

“A Temptation Island ho esagerato”

Ciavy si mostra consapevole e dispiaciuto del suo comportamento all’interno del reality, dove afferma di non essersi accorto della gravità dei suoi gesti pensando di potersi far perdonare tutto. Afferma che:” Sicuramente all’interno del villaggio ho esagerato con le parole e con il mio comportamento. Per questo lei, giustamente, ha pensato che non me ne importasse niente, reagendo così di riflesso. D’altronde proprio il mio carattere spigliato e sempre sorridente ha contribuito a farle credere che me la stessi passando bene senza curarmi di lei. Ma non è così”.

Quello per cui Ciavy è stato criticato è l’atteggiamento con le tentatrici, come se in quel momento non fosse fidanzato:” All’interno del villaggio è vero che mi sono comportato da non fidanzato, ma il motivo è che pensavo mi venisse perdonato tutto. Non mi era mai infatti passato di mente che, comportandomi così, l’avrei potuta perdere per sempre. Quando l’ho capito, ho messo la testa a posto e una volta fuori ho fatto di tutto per riaverla tra le mie braccia”. Ad oggi la coppia però, sembra viversela bene, anche se per quanto riguarda questioni importati come un matrimonio o l’avere dei figli, ha confessato che non è proprio momento.