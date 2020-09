Classifica e oroscopo lunedì 14 settembre 2020: l’Acquario è stressato, la Bilancia è più costruttiva

Ecco l’oroscopo di lunedì 14 settembre 2020 e la classifica del giorno. Ci lasciamo alle spalle il weekend appena vissuto e ci prepariamo emotivamente a cominciare una nuova settimana di lavoro. Quali segni saranno agevolati dagli astri questo lunedì? L’Acquario si sentirà sotto pressione, soprattutto in famiglia. Il Capricorno potrebbe ricevere delle buone notizie. Bel recupero per lo Scorpione. Vuoi scoprire di più? Dai uno sguardo all’oroscopo di domenica 13 settembre 2020 e alla classifica dei segni.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì potresti renderti conto che qualche tuo programma è andato storto. Se così fosse, preparati a un po’ di confusione e cerca di organizzarti, così da non esserne travolto. Evita le mosse azzardate!

Toro

Quattro stelle. Stai vivendo una serie di eventi inaspettati che contribuiranno alla realizzazione finale dei tuoi obiettivi. Continua a procedere fiducioso lungo la tua strada, anche se non comprendi tutto. Amici e parenti sono dalla tua parte.

Gemelli

Tre stelle. Potresti sentirti oppresso da alcune questioni rimaste in sospeso che dovrai affrontare. Se ti sentirai stanco, prenditi una piccola pausa, per ricaricare le batterie. Cerca di avere più fiducia in te stesso, hai tutte le carte in regola per ottenere ciò che desideri.

Cancro

Due stelle. Le cose sembrano non filare liscio come vorresti tu e potresti ritrovarti a incolpare te stesso per questo! Le stelle ti incoraggiano a ritrovare un po’ di ottimismo. Non giudicarti in maniera troppo severa!

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di oggi gli eventi si succederanno in modo molto rapido. Fatti trovare pronto, così da poter reagire con tranquillità. Metodo e sangue freddo saranno il trucco per uscire vincente da questa giornata.

Vergine

Due stelle. Non sarà la giornata ideale per fare scelte importanti. In questo momento sei molto preoccupato per il tuo futuro. Prima di rivolgerti al futuro, però, dovresti chiudere con il tuo passato!

Bilancia

Cinque stelle. Sarà una giornata davvero promettente. Riuscirai a trovare soluzioni costruttive a dei problemi che ti assillano da tempo. Approfitta di questa giornata per liberarti di tutto ciò che ti pesa e ti frena. In arrivo una piacevole sorpresa!

Scorpione

Quattro stelle. Finalmente la ruota comincerà a girare. La confusione sta, a poco a poco, sparendo, regalandoti una chiara visione delle reali intenzioni di chi ti sta vicino. D’ora in poi avrai la certezza di dove ti trovi e dove vorrai arrivare.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di oggi è arrivato il momento di riprendere in mano le questioni rimaste in sospeso e affrontarle, una alla volta. Cerca di mantenere i nervi saldi mentre lo farai e non chiuderti a riccio alla prima difficoltà!

Capricorno

Cinque stelle. Sarai pieno di energia e vitalità e le buone notizie che potrebbero arrivarti non faranno che aumentare il buonumore. Cerca di confrontarti con chi ti vuole bene, perché potrebbe darti quella visione distaccata delle cose che ti manca.

Acquario

Due stelle. Si prospetta un lunedì piuttosto faticoso. Alcune tensioni in amore e in famiglia potrebbero metterti parecchio sotto pressione. Dovresti mantenere la calma. È soltanto un momento passeggero. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi!

Pesci

Quattro stelle. Le stelle saranno dalla tua parte e ti aiuteranno a portare a buon fine ogni cosa: progetti, appuntamenti e responsabilità varie. Non farti prendere dal panico, respira e procedi, un passo alla volta!