Toro: con quali segni è compatibile?

Proseguiamo la carrellata dei segni e delle loro compatibilità. Dopo l’ariete passiamo al secondo segno dello zodiaco, il Toro.

1)Ariete

Il toro non va molto d’accordo con l’ariete, non condividendone l’irruenza e la continua voglia di dettare la sua linea. Entrambi i segni, poi, sono testardi e nessuno dei due è disposto ad arretrare.

2)Toro

Il toro va abbastanza d’accordo con un altro del suo stesso segno. C’è complicità ed entrambi sono disposti a comprendere e assecondare ritmi, caratteristiche e momenti no dell’altro. C’è però il rischio che manchino presto gli stimoli: sono troppo simili e il segno ama confrontarsi con situazioni diverse e fuori dagli schemi.

3)Gemelli

Sono abbastanza in disaccordo. Il primo è lento, l’altro è veloce. Il primo vuole complicità e collaborazione, il secondo ama l’autonomia. Il primo è per la famiglia, il secondo teme i legami troppo stretti, il primo è fedele, il secondo non tanto. Mancano i punti di intesa.

4)Cancro

È la coppia perfetta dello zodiaco. I due si integrano alla perfezione. Il forte e autoritario toro riesce a dare un po’ più di concretezza al segno, sempre un po’ tra le nuvole, del cancro, mentre quest’ultimo riesce a donare al toro un afflato un po’ più spirituale e filosofico alle sue costanti preoccupazioni di tipo terreno.

5)Leone

Coppia interessante ma elettrica. Nel senso che il leone riesce a dare una scossa al toro, scuotendolo dalla sua lentezza e dal suo perenne essere ancorato alla terra, mentre il toro riesce a dare maggiore solidità ai sogni del leone, che non ha la stessa aggressività dell’ariete. Inoltre il suo umorismo fa bene al segno del toro, che ha un’aria un po’ troppo grave addosso.

6)Vergine

L’intesa potrebbe anche funzionare, ma entrambi, da segni di terra, sono molto concreti e la coppia rischia di avere pochi slanci, di essere concentrata un po’ troppo sugli aspetti materiali e poco su quelli sentimentali.

7)Bilancia

I due segni vanno abbastanza d’accordo, nel senso che il toro condivide il vivere tranquillo della bilancia, che apprezza, a sua volta, la pacatezza del toro. L’unico rischio è che le loro insicurezze possano incontrarsi e autoalimentarsi. Quindi la sfida per questa relazione è quella di costruire progetti concreti e con solide basi, senza essere sempre costantemente in preda a paure e timori.

8)Scorpione

Si incontrano sul terreno della passionalità. I due segni tra le lenzuola rischiano seriamente di andare a fuoco, l’energia che scorre tra di loro è enorme. Ma fuori dal letto i problemi sono diversi. Nel senso che lo scorpione è troppo carico di energia, il toro anche ma con i suoi ritmi. Inoltre lo scorpione tende a essere teatrale e drammatico nella manifestazione dei suoi sentimenti, un atteggiamento che il toro non comprende a fondo.

9)Sagittario

Toro e Sagittario potrebbero andare d’accordo. Perché il sagittario è un segno molto nobile e saggio e il toro è animato da sani valori nel suo percorso di vita. Quindi potrebbero condividere ideali e battaglie per la giustizia e per i diritti dei più vulnerabili. Inoltre, entrambi sono molto passionali e tra le lenzuola potrebbero esserci scintille.

10)Capricorno

La coppia rischia di essere senza mordente, un po’ troppo spenta. Il toro è lento, il capricorno, a modo suo, pure. Il toro è un po’ schematico, il capricorno lo è in misura ben peggiore, il primo è refrattario alle innovazione, il secondo è tradizionalista in maniera spudorata. Quindi stessi valori e stesse impostazioni di vita, ma il rischio noia è in agguato.

11)Acquario

Toro e acquario non si prendono per niente, semplicemente perché sono completamente differenti. Il toro cerca collaborazione e complicità, il secondo fugge da ogni tipo di legame e di responsabilità di coppia, il primo tende verso la terra, la concretezza, il pragmatismo, il secondo si libra verso il cielo, è leggero e spensierato. Insomma, durerebbero poco.

12)Pesci

Potrebbero andare d’accordo se entrambi si levassero di dosso quell’aria un po’ troppo seria e quella tendenza ad assumersi un po’ troppe responsabilità. I segni sono molto simili, molto passionali, profondi, pieni di valori e di ideali. Manca, però, l’aspetto leggero, dello scherzo e dell’ironia.