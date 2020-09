Anticipazioni Una vita 15 settembre – Trama puntata

Una vita ritorna nel pomeriggio di Canale 5 del 15 settembre 2020. La soap spagnola ci regalerà uno dei momenti più attesi dagli appassionati italiani. Abbiamo infatti appena assistito a delle evoluzioni che riguardano Ramon e la sua famiglia.

Alfredo alla fine ha rivelato a Lolita il ruolo che Genoveva ha avuto per tutto questo tempo e la moglie di Antonito non reagirà di certo bene. Le anticipazioni di Una vita ci parlano di un ceffone: come reagirà la rivale?

Una vita, anticipazioni 15 settembre 2020

Genoveva è stata smascherata e a tradirla è stata Alfredo. Quest’ultimo non ha mai visto di buon occhio la ragazza e pur di salvare le apparenze, non esiterà a rivelare che non ha mai smesso di essere sua complice. Sul piede di guerra, Lolita deciderà di affrontare Genoveva e la aggredirà in preda alla rabbia. Lolita però farà anche molto di più: al cospetto di tutti gli abitanti di Acacias, la accuserà pubblicamente di aver solo mentito fin dal suo arrivo. Rivelerà anche la sua complicità con il marito, facendola finire nell’occhio del ciclone.

Anche un altro personaggio però sta tramando sotto banco. Parliamo di Ursula, che da diverso tempo sta muovendo le fila per far sì che Felipe cada in una trappola. Ancora una volta la domestica farà leva su Marcia perchè possa sedurre Felipe. Sappiamo bene che la giovane ha già iniziato a provare una forte attrazione per l’avvocato e il compito che le è stato assegnato non le sarà di certo indigesto. Le anticipazioni di Una vita ci ricordano però che nel cuore di Felipe c’è anche Genoveva. Accorrerà in suo aiuto dopo aver scoperto che cosa è accaduto con Lolita? L’avvocato potrebbe frenare in modo involontario il piano di Ursula, che dovrà così correre ai ripari. Cosa succederebbe se fra l’uomo e Genoveva si creasse un rapporto ancora più speciale?