Calciomercato Serie A – Affari e trattative 14 settembre

Il calciomercato Serie A si appresta a vivere una settimana infuocata, perchè nel prossimo week-end riparte il campionato e molte squadre sono alla ricerca degli affari giusti e le trattative si susseguono.

Juventus: tanti i calciatori da piazzare

Fin qui la Juventus ha ceduto Blaise Matuidi, Mattia Perin, Cristian Romero e (quasi) Gonzalo Higuain. Ma restano ancora diversi bianconeri sul piede di partenza. Sami Khedira fa muro e non vuole risolvere il contratto da 6 milioni netti a stagione, su Douglas Costa ci sono Manchester United e Guanghzou ma la distanza tra domanda e offerta è ampia, sondaggi da Spagna e Inghilterra per Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey, mentre Marjo Pjaca partirà in prestito. Per Daniele Rugani, invece, tutto rimandato a gennaio.

Spezia molto attivo: ancora occhi in Olanda e oggi arrivano due nuovi innesti

Dopo Jeroen Zoet tra i pali, un’altra idea dall’Olanda per lo Spezia. Occhi puntati su Jorrit Hendrix. Secondo quanto filtra dai Paesi Bassi il club ligure ha avviato dei contatti per il centrocampista. Un’idea in fase embrionale, che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. In più oggi Piccoli e Mattiello faranno le visite mediche.

Genoa scatenato

Il Genoa si conferma uno dei club più attivi sul mercato. Dopo l’ingaggio di Zajc già ufficiale e quelli di Badelj, Melegoni, Goldaniga e Caso che sono ormai prossimi, i rossoblu sembrano intenzionati a fare un altro tentativo per Marko Pjaca, giocatore in forza alla Juventus e seguito da tempo. Si conta di chiudere a breve anche per Rick Karsdorp e Juan Jesus. Resta caldo anche l’asso col Verona per il possibile scambio Favilli-Stepinski.