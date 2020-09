Classifica e oroscopo martedì 15 settembre 2020: Pesci sempre più social, Acquario ribelle

Ecco l’oroscopo di martedì 15 settembre 2020 e la classifica del giorno. La settimana avanza e piano piano ci accompagna al prossimo weekend. Quali segni saranno baciati dalla fortuna durante questa giornata? Possibili contrattempi per il Toro, la Vergine s’imbatterà in una scoperta che la spiazzerà non poco. L’Ariete, finalmente, potrà alleggerirsi un po’ l’animo. Vuoi scoprire di più? Dai uno sguardo all’oroscopo di domenica 13 settembre 2020 e alla classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di martedì avrai la possibilità di liberarti dai guai che ti hanno tormentato a lungo e ti hanno impedito di fare progetti per il futuro. Finalmente ritroverai la tranquillità necessaria a ricaricare le batterie.

Toro

Tre stelle. Hai avuto molta pazienza a forza, hai lavorato bene finora. Continua per questa strada e sii prudente, se incapperai in qualche contrattempo. Resta fedele ai tuoi obiettivi e non lasciarti influenzare dalle opinioni altrui.

Gemelli

Due stelle. Potresti essere travolto da una serie di eventi rapidi e coinvolgenti. Resta concentrato e riuscirai a superare ogni difficoltà. Cerca di affrontare ogni problema in maniera concreta e pratica.

Cancro

Tre stelle. Avrai una bella energia e vitalità che ti daranno la forza necessaria a prendere nuove iniziative. Potresti essere molto ansioso per via delle finanze. Continua a lavorare bene e vedrai che la tua ricompensa non tarderà ad arrivare!

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di martedì sarà la giornata ideale per fermarsi a riflettere su chi sei e dove stai andando. Medita sugli sviluppi che ha avuto la vita e sii disposto a cambiare piani, se sarà necessario.

Vergine

Quattro stelle. Si prospetta una giornata piuttosto critica, ma tu sarai sufficientemente energico e forte per uscirne in modo vincente. Nelle prossime ore potresti scoprire qualcosa di inaspettato sul partner o su una persona a te cara che ti spiazzerà non poco. Cerca di starle vicino, senza giudicarla e di farle sentire la tua vitalità.

Bilancia

Due stelle. Ti aspetta una giornata molto faticosa. Potresti dover fronteggiare dei problemi che ti renderanno insicuro e un po’ confuso. Fai attenzione a non sfogare la tensione che proverai si chi ti sta vicino!

Scorpione

Due stelle. Nelle ultime settimane sei stato messo a dura prova, hai lavorato sodo e ora potresti sentirti molto provato. Gli astri ti incoraggiano a staccare la spina e ricaricare le pile. Tornerai ai tuoi impegni molto più carico!

Sagittario

Tre stelle. In questi giorni ti sei fatto travolgere dai problemi, dai doveri che hai accumulato nel tempo. È ora di riprendere il controllo della situazione e stabilire le tue priorità. Decidi cosa conta per te e parti da quello. Così facendo, potrai affrontare le difficoltà, una alla volta.

Capricorno

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di martedì potresti trovare difficile concentrarti sul futuro, perché sei trattenuto da molte questioni rimaste in sospeso e non risolte. Dovresti deciderti a chiudere del tutto con il tuo passato. Se manterrai la calma, avrai successo!

Acquario

Cinque stelle. La tua natura ribelle ti spingerà a cambiare molte cose nella tua vita. Potrai uscire dalla trappola di una vita piuttosto soffocante per crearne una più piacevole. Ciò che conta è restare fedele ai tupi progetti ed evitare atteggiamenti irresponsabili o troppo impulsivi.

Pesci

Cinque stelle. Sarai determinato e sicuro come non mai! Procedi lungo la tua strada senza timore guardarti indietro. In questa giornata le stelle faciliteranno soprattutto la sfera sociale e comunicativa. Perché non ne approfitti per allargare la tue rete social?