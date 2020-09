Giulia De Lellis e la passione del padre | Una giornata al poligono | Video

Giulia De Lellis è sempre sotto i riflettori, dopo la tanta chiacchierata relazione con Andrea Damante di cui ancora non si sa bene cosa sia successo, l’influencer si gode una giornata genuina alle prese con una passione inaspettata.

Sono passati pochi giorni dalla sua sfilata con il vestito a nuvola a Venezia e la sua campagna all’insegna della skin positivity, dove si è mostrata senza paura con le sue imperfezioni, nelle sue storie la ritroviamo insieme a suo padre che la porta in un luogo particolare.

Giulia De Lellis e la passione del padre

Giulia ha passioni diverse e sicuramente molto femminili, tra abiti e trucco questa volta si è cimentata in un’esperienza totalmente lontana da ciò che ci si può aspettare da lei. Si trova con il padre, un uomo che coltiva una passione particolare che l’ha coinvolta facendole passare una giornata all’insegna delle armi.

Sì, perché l’uomo è amante delle armi e da fin da piccolo si reca ai poligoni e campi da tiro, sono all’incirca 30 anni, afferma lei stessa, che il padre pratica questo hobby, diventando anche campione regionale del Lazio. Le storie hanno subito sorpreso i suoi fan che, curiosi sono corsi a scriverle per saperne di più.

Una giornata al poligono

Una bellissima giornata passata in un campo di tiro, dove la De Lellis ha sparato a dei piattelli da ferma, aiutata e accompagnata nei movimenti da suo papà. Racconta di essere stata brava e di non aver avuto paura, come potrebbe capitare in queste dinamiche ma bensì di essersi divertita e di aver sentito tantissima adrenalina.

Il padre ovviamente, ci tiene a sottolineare questa cosa, ha portato a casa un risultato di 25 su 25, tirando al volo, mostrandosi orgogliosa e soddisfatta di lui. Un’esperienza nuova per lei, ma non si è tirata indietro, determinata ha mostrato sul suo profilo Instagram un suo video all’azione, suscitando la curiosità di tutti. Questo potrebbe essere l’inizio di una passione diversa, ma unica per l’influencer e forse potremo vederla cimentarsi nel tiro anche altre volte. Voi cosa ne pensate?