Valentina Autiero sceglie il silenzio | Vita in bianco e nero a Uomini e Donne

Siamo alle solite per Valentina Autiero. La dama di Anzio del trono over di Uomini e Donne aveva riposto molte speranze in questa nuova edizione del talk show di Maria De Filippi. Eppure l’inizio non sembra essere andato come la dama avrebbe voluto. Ecco perchè, probabilmente, Valentina Autiero sceglie il silenzio, pubblicando una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram che spiega bene il suo stato d’animo.

Una volta saputo che tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani la conoscenza era giunta definitivamente al capolinea, si erano riaccese le speranze per Valentina Autiero, da sempre interessata al giovane cavaliere. Tuttavia, Nicola non sembra comunque interessato a voler conoscere Valentina, tanto che ha rifiutato di incontrarla in esterna.

Valentina Autiero risponde col silenzio

Inoltre, Valentina Autiero si è ritrovata a difendersi dai tentativi di avvicinamento di Enzo Capo. Il cavaliere, infatti, ha chiesto il numero alla dama, la quale si è mostrata da subito poco convinta, vista la situazione sentimentale piuttosto confusa di Enzo.

Insomma, Uomini e Donne non è iniziato sotto i migliori auspici per Valentina Autiero, la quale si sta trovando ad affrontare situazioni che mai si sarebbe augurata. Durante l’estate, più volte Valentina si è sfogata sui social, spiegando di voler prendere decisioni importanti per la sua vita. Sicuramente la dama soffre il fatto di non aver trovato ancora il cavaliere che sappia apprezzarla, nonostante gli anni trascorsi a Uomini e Donne.

Nuove delusioni a Uomini e Donne

La delusione dovuta alla poca chiarezza di Nicola Vivarelli deve aver toccato profondamente Valentina Autiero. Per questo Valentina Autiero sceglie il silenzio e pubblica una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram. “In alcuni casi le parole sono inutili…” scrive la dama, evidentemente delusa. Ma anche trovarsi coinvolta nelle discussioni e nei presunti inganni ideati da Enzo Capo non deve essere stato piacevole per Valentina Autiero.

Armando Incarnato ha cercato di aprire gli occhi alla dama, dicendole di riflettere bene perchè non sembra essere affatto il tipo di donna che potrebbe piacere ad Enzo. Ma, fortunatamente, Valentina, per quanto delusa, sembrava aver già intuito che qualcosa non andava nel comportamento del cavaliere. Che futuro attende Valentina Autiero a Uomini e Donne? Le cose miglioreranno per la dama di Anzio nelle prossime settimane? Oppure sarà nuovamente costretta a prendere decisioni drastiche a Uomini e Donne?