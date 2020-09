Fares alla Lazio – La Lazio si muove sul mercato. Dopo aver perfezionato l’acquisto di Muriqi dal Fenerbahce il club biancoceleste è riuscito a sbloccare la trattativa per l’esterno della Spal, Fares. L’esterno classe 1996 diventerà presto un giocatore della Laizo. Nella mattinata di mercoledì sono previste le visite mediche, che precederanno la firma del contratto.

Le difficoltà delle ultime settimane erano nate nel momento in cui la Spal chiedeva 10-11 milioni senza contropartite tecniche, difficili da individuare fra i giocatori della Lazio anche per l’onerosità dell’ingaggio. Da lì l’attesa di una chiamata da parte del club di Lotito per completare l’operazione, arrivata ora ai titoli di coda.

Un acquisto importantissimo per il club biancoceleste che con il suo innesto libera Lulic dalla fascia e potendo così impiegarlo anche come mezz’ala per poter alternare due giocatori di spinta, sulla sinistra, come Fares e Jony. Alternative: l’esempio perfetto di quello che chiedeva Simone Inzaghi ad inizio mercato che ora si aspetta il colpo importante anche in chiave Champions League.

Nato in Francia ma di nazionalità algerina, Fares è reduce da due stagioni con la maglia della Spal. Ottimo il 2018/19, con 35 presenze e 3 gol in Serie A. Poi la rottura del crociato un anno fa ne ha compromesso l’utilizzo nel campionato appena concluso (solo 8 partite).