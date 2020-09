Deulofeu al Napoli – Possibile ritorno in Italia per l’ala del Watford. Se in casa Napoli si cerca di chiudere il trasferimento di Milik alla Roma non è ancora chiuso il mercato in entrata. Secondo quanto rivelato da Sky Sport il Napoli vorrebbe riportare in Serie A Gerard Deulofeu.

Il club, infatti, ha avviato nuovi contatti per Deulofeu. Lo spagnolo ha più volte ribadito la sua intenzione di ritornare in Italia, in particolare al Milan che però adesso ha altre priorità, ed ora flirta con il Napoli.

Deulofeu è un vecchio obiettivo del ds azzurro Giuntoli che già lo voleva ai tempi di Sarri; non resta che da capire se l’operazione si potrà fare con la formula del prestito con diritto di riscatto (oppure obbligo legato ad un determinato numero di presenze), comunque l’ex Milan può diventare un’opportunità per la fascia.

L’innesto di Deulofeu nella rosa del Napoli andrebbe sicuramente a rimpolpare la rosa del club partenopeo con un altro esterno che andrebbe a fare concorrenza a Politano, Lozano, Insigne e Osimhen. Gattuso gradirebbe sicuramente un esterno in più anche per poter contare su una rosa importante, con tante alternative nei vari ruoli, e che potrebbe così affrontare in tranquillità tutte le competizioni, a cui parteciperà il Napoli, senza abbassare il livello tecnico ma aumentando la competitività tra i giocatori.