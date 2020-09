El Shaarawy alla Juventus – Un affare clamoroso, ma che secondo Tuttosport avrebbe tutte le carte in regola per concretizzarsi. Stephan El Shaarawy scalpita per tornare in Italia. Poco più di un anno dopo l’addio alla Roma per trasferirsi in Cina, infatti, il Faraone sente nostalgia del nostro campionato e avrebbe ottenuto dallo Shanghai Shenhua l’ok per un prestito in Serie A.

Un affare che potrebbe concretizzarsi però solo se la Juventus riuscisse a cedere uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, due giocatori che per delle offerte allettanti potrebbero partire. A quel punto la Juventus si butterebbe sul mercato e il nome buono sembra essere proprio quello dell’ala ex Roma.

Quella legata ad El Shaarawy sarebbe un’operazione ovviamente low cost, magari da chiudere negli ultimi giorni di mercato quando la Juventus avrà completato gran parte della rosa a disposizione del nuovo mister, Andrea Pirlo, e sarà capace di fare valutazioni più ampie cogliendo anche le possibili occasioni di mercato.

Per quanto riguarda lo stipendio percepito da El Shaarawy ci sarà da discutere: l’attaccante, infatti, in Cina percepisce quasi 16 milioni all’anno, una cifra ben lontana da quella che la Juventus potrebbe proporgli per trasferirsi a Torino.

El Shaarawy peraltro è da tempo un pallino di Paratici, che quindi valuterà con grande attenzione la possibilità di riportarlo in Italia per vestirlo di bianconero. La Juventus tiene aperte tutte le piste per migliorare la rosa a disposizione di Pirlo.