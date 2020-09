Film Stasera in Tv – A star is born – Trailer, Dove vederlo ed orario

By

Stasera in tv il film A star is born. Produzione statunitense del 2018 che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott nei ruoli principali. La pellicola è un remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman e si tratta del terzo rifacimento dopo il musical del 1954 ed il musical rock del 1976. Il film è stato inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film del 2018 ed ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019, e ha vinto quello per la migliore canzone grazie a Shallow.

A star is born – Trama

In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta l’esperto musicista Jackson Maine, che scopre—e se ne innamora—la combattuta artista Ally (Gaga). Ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione sta perdendo colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.

A star is born – Trailer Video

A star is born – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: A star is born

Genere: Drammatico, Romantico

Durata: 2h 15m

Anno: 2018

Paese: USA

Regia: Bradley Cooper

Cast: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott

A star is born – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi martedì 15 Settembre 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine di Paperissima Sprint