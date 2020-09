Godin al Cagliari – Probabilmente la trattativa più inattesa di questo calciomercato. Il trasferimento di Godin al Cagliari può veramente concretizzarsi nelle prossime ore. Ieri, durante la presentazione del nuovo acquisto Zappa, il ds del club sardo, Carta, aveva dichiarato: “La trattativa per Godin è nel vivo, stiamo cercando di fare di tutto per portarlo a Cagliari. Se riusciremo, saremo felicissimi perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire anche guardando all’età anagrafica. È un profilo importante e quindi è una trattativa complessa“.

Nella serata di ieri, invece, Sky ha rivelato come per il difensore uruguayano dell’Inter il Cagliari, in giornata, aveva fatto dei passi concreti. Il club nerazzurro, infatti, conterebbe di chiudere già nella giornata di oggi per il trasferimento definitivo del difensore in Sardegna. Un affare sicuramente importante soprattutto per il club sardo che punta a costruire una squadra d’esperienza e che possa puntare tranquillamente alla qualificazione in Europa League.

Godin al Cagliari: l’Inter lavora alla sua cessione, ma non trascura il mercato in entrata

In casa Inter però non si lavora solo alla cessione di Godin al Cagliari. Il club nerazzurro, infatti, conta di chiudere a breve anche per il trasferimento di Vidal dal Barcellona. Il cileno è pronto a partire, direzione Milano, e aspetta ancora soltanto il via libera e l’ok definitivo del Barcellona. I club stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici e fiscali, poi il giocatore potrà lasciare la Spagna.