Llorente – Inter potrebbe essere un affare da fine sessione di calciomercato. Lo ha confermato poco fa il giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Nelle scorse ore era girata voce di un sondaggio dell’Inter per l’attaccante del Napoli, che è in uscita dal gruppo azzurro agli ordini di Gattuso: l’indiscrezione è confermata, ma se ne riparlerà a fine sessione per assistere agli sviluppi delle altre piste che portano agli attaccanti.

Llorente – Inter: sondaggio per riparlarne a fine mercato, Napoli in attesa

L’Inter vuole Fernando Llorente, ma lo prenderà soltanto a fine sessione e solo se una serie di altre cose si verificheranno. Mister Antonio Conte vorrebbe uno tra Olivier Giroud e Fernando Llorente come vice-Lukaku, e i sondaggi per la disponibilità del Napoli a liberare lo spagnolo sono già partiti. Da parte della società azzurra nessuna remora: l’attaccante sarà liberato di fronte ad un’offerta di suo gradimento. Fino ad ora infatti il giocatore ha scartato l’ipotesi di andare al Benevento e al Genoa: aspetta la chiamata di un club estero ma anche l’Inter andrebbe più che bene, perché partecipa alla Champions League.

L’affare non è certo perché, anche se Conte e Marotta stimano il giocatore, lo spagnolo resta la seconda scelta alle spalle di Giroud. E potrebbe diventare la terza se, clamorosamente, Dzeko non dovesse andare alla Juventus ma volesse liberarsi ugualmente dalla Roma. Il giocatore ha molto mercato e dall’altra parte il Napoli può restare in attesa, perché Llorente ha richieste anche in Premier League e in Liga, entrambi campionati dove tornerebbe volentieri. De Laurentiis si libererà volentieri di un ingaggio da 2.5 milioni di euro per un calciatore che non rientra nei piani tecnici di Gattuso. L’attaccante, a 35 anni, ha invece voglia di vivere un’altra nuova esperienza.