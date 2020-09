Murillo al Valencia potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Crescono le speranze in casa Sampdoria di vedere una conclusione positiva all’avanzamento della trattativa. Il difensore colombiano sta cercando da tempo una nuova squadra, perché non rientra nei piani tecnico-economici del club blucerchiato. Dopo la mancata conferma al Celta Vigo, potrebbe essere quindi un altro club spagnolo ad acquistarlo.

Murillo – Valencia: conferme per la Sampdoria sull’avanzamento della trattativa

Il Valencia non naviga in acque economiche calme, ma qualcosa deve pur fare dal punto di vista del mercato se vuole essere minimamente competitivo nella prossima Liga. Tra le operazioni ci sarebbe proprio l’acquisizione di Jeison Murillo, che la maglia bianconera l’ha vestita già nel passato della sua carriera. Il Valencia si è convinto che il rapporto qualità/prezzo dell’operazione sia particolarmente conveniente e l’allenatore Javi Garcia ha avallato il suo acquisto perché il calciatore conosce alla perfezione il campionato e la lingua iberica, e non avrebbe alcun problema di adattamento.

Secondo COPE Valencia l’accordo con il giocatore e tra i club dovrebbe essere già stato raggiunto. Più che plausibile che la mini-vacanza concessa a Murillo a questo punto servisse al giocatore per discutere i dettagli del suo accordo con il club spagnolo. Per la Sampdoria arriverebbe un’ottima notizia sul fronte del contenimento del monte ingaggi, che potrebbe anche potenzialmente aprire le porte almeno ad un nuovo acquisto. In pole position l’ingaggio di Antonio Marin dalla Dinamo Zagabria con una formula simile a quella con cui l’anno scorso arrivò Gonzalo Maroni, poi non confermato.