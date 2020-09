Calciomercato Bologna – Supryaga sempre in pole, me per l’attacco spunta anche un ex Milan

Il calciomercato Bologna è sempre e solo concentrato sull’attaccante da mettere a disposizione di Mihajlovic, che aspetta ancora questa pedina per vedere in parte completata la rosa a sua disposizione. Il nome in cima alla lista è sempre quello dell’ucraino Supryaga, ma visto che l’inizio della stagione si avvicina velocemente la società felsinea inizia a guardare anche altrove e spunta un nome affascinante come quello dell’ex Milan El Shaarawy.

Il punto su Supryaga

Il Bologna continua a pressare la Dinamo Kiev per avere il calciatore classe 2000 Supryaga e la trattativa poteva avere un’accelerata se ieri la squadra ucraina fosse stata eliminata dalla Champions, ma così non è stato, perchè hanno superato il turno sconfiggendo l’AZ anche se Supryaga non ha brillato.

L’attaccante spinge per trasferirsi alla corte di Mihajlovic, ma le due società non riescono ancora a trovare l’accordo economico: la Dinamo chiede sempre 15 milioni, il Bologna non vuole andare oltre i 12 o meglio ancora avrebbe chiesto un prestito oneroso con obbligo di riscatto pagabile in 2 anni. Situazione ancora in stallo.

L’idea El Shaarawy

Lo stallo per Supryaga sta spingendo Sabatini e Bigon a guardare anche altrove e nelle ultime ore è spuntato un nome affascinante, quello di Stephan El Shaarawy che vorrebbe lasciare la Cina e ritornare in Italia nell’anno che porta agli Europei. I cinesi sarebbero anche pronti a lasciarlo partire ma c’è da discutere sulle cifre e sull’ingaggio del Faraone, che inoltre non è una prima punta.