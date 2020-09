Calciomercato Inter – Pinamonti di ritorno in maglia nerazzurra – Ranocchia verso Genoa

Calciomercato Inter – In attesa delle ultime gare di preparazione al campionato 2020/2021 e a grandi acquisti attesi come Vidal, la società nerazzurra continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita

Pinamonti di ritorno

Andrea Pinamonti tornerà quasi sicuramente all’Inter in quanto secondo un accordo con il Genoa l’Inter dovrebbe ricomprarsi l’attaccante ceduto lo scorso anno.

Infatti l’anno scorso i nerazzurri cedettero l’attaccante al Genoa per 18 milioni di euro mentre l’operazione di ritorno costerà ai nerazzurri circa 19 milioni di euro con un ingaggio del giocatore, già stabilito da contratto, di 3 milioni netti.

Numeri che difficilmente troverebbero riscontro gradito sul mercato ed è per questo motivo che la società nerazzurra ha deciso di valutare l’ipotesi di lasciarlo in rosa come quarto attaccante.

Ranocchia al Genoa

In parallelo all’operazione Pinamonti l’Inter sta portando avanti sempre con il Genoa la trattativa per il passaggio di Andrea Ranocchia al Genoa.

Il difensore nerazzurro è stato richiesto dal club rossoblu ma la destinazione non sembra essere gradita dal difensore visto già il suo passato con la maglia del Genoa