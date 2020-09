Keità Balde alla Sampdoria, ecco l’ultima squadra del nostro campionato che si è aggiunta alla corsa per l’attaccante senegalese, prodotto della cantera del Barcellona. L’attaccante, infatti, nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Fiorentina e al Milan. Il club di Commisso, tra tutte le pretendenti, però sembrava quello più intenzionato a fare sul serio.

Ora per Keità Balde si apre una nuova porta che potrebbe portarlo a tornare in Serie A. Su di lui, infatti, c’è il forte interesse della Sampdoria, secondo quanto riportato da Sky Sport. L’operazione però non è semplice: Ramirez non ha ancora trovato l’accordo con il Verona di Juric e alla Sampdoria servirebbe chiudere una cessione per liberare il posto all’ex calciatore della Lazio e dell’Inter ora al Monaco.

Un trasferimento che comunque, se dovesse concretizzarsi, regalerebbe a Ranieri un giocatore di assoluto livello con delle caratteristiche diverse da quelle dei giocatori presenti in rosa garantendo così anche allo stesso Ranieri una soluzione in più per il suo scacchiere offensivo. Le parti stanno provando a lavorare per trovare l’intesa ma, come sta accadendo spesso in questo mercato per chiudere un nuovo acquisto bisogno cedere, e la Samp aspetta proprio il verificarsi di questa situazione.