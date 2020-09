Una mela al giorno toglie il medico di torno e forse anche il dermatologo! Sai cosa succede se sfreghi una mela sul tuo viso? Ecco l’incredibile risultato di questo semplice e particolare gesto.

I benefici delle mele per la salute

Le mele sono frutti davvero benefici e salutari per chi le mangia. Sono ricche di fibre che aumentano il senso di sazietà tenendo lontano chi è a dieta da pericolosi spuntini fuori pasto. Sono infatti consigliate nello spuntino di metà mattina e metà pomeriggio nei regimi alimentari ipocalorici. La più importante tra queste fibre è la pectina, che ha un’azione regolatrice in merito al passaggio del glucosio nel tratto che lo conduce dall’intestino al sangue. La pectina aiuta così a tenere sotto controllo la glicemia assicurandone il lento assorbimento.

Le mele sono ricche di acqua, cosa che le rende favorevoli dell’idratazione dell’organismo e stimolanti della diuresi, con conseguente stimolazione all’eliminazione da scorie e tossine nocive dal corpo. Le mele contengono la vitamina C, potente antiossidante che ci protegge dall’invecchiamento precoce e dalle patologie tumorali. Mangiare mele protegge i polmoni, aiuta contro la stitichezza, stimola l’intestino, fa bene ai denti e allo smalto, protegge dalla carie. Le mele fanno bene anche alla pelle, certamente perché quando le gustiamo la cute ne giova ma anche se le mettiamo proprio a contatto con essa. Sai cosa succede se sfreghi una mela sul tuo viso? Ecco l’incredibile risultato di questo semplice e particolare gesto.

Sfrega una mela sul viso

Sfrega una mela sul viso e ti stupirai. In realtà sarete già stupiti al solo pensiero di questo gesto inconsueto eppure i risultati sono cose che non vi aspettate. Forse non sapete che, quando applicati sulla pelle, il succo, la buccia e la polpa delle mele hanno azione tonificante su di essa grazie a sostanze come il beta-carotene e gli acidi benzoici e fosforici. Questi elementi conferiscono alle mele proprietà dermatologiche.

Per cui potete inserire una mela nella vostra beauty routine quotidiana, meglio se serale. Potete infatti prendere una mela, lavarla bene, tagliarne un pezzo lasciando la buccia e provare a sfregarlo sul viso prima di prepararvi per coricarvi e andare a dormire. Gli acidi naturali della mela vi permetteranno di rimettere in equilibrio la cute, di illuminare il viso e purificarlo. Questo rimedio è molto indicato per tonificare le pelli più mature.

Strofinare una fetta di mela sul nostro volto prima di andare a dormire ci assicurerà un risveglio piacevole. Quando ci guarderemo allo specchio invece di inorridire come al solito potremo notare una pelle più luminosa e tonica. La mela ha anche effetto astringente sui punti neri. Quando strofinate la mela sulla faccia ricordate di non sciacquare il viso. Dovrete però pulirlo prima del trattamento con cura.

Certamente vi ricordiamo però che questo piccolo gesto è un rimedio naturale che non può curare problematiche più gravi della pelle come l’acne per cui, in questo caso, dovrete rivolgervi a un dermatologo specializzato.