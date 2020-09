DIRETTA VIDEO – Temptation Island – 16 Settembre 2020

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dell’edizione totalmente Nip di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Le sei coppie infatti, sono già sbarcate all’interno del resort e divise nei due villaggi che li vedranno protagonisti per ventuno giorni separati. Le fidanzate avranno la possibilità di conoscere i tentatori ma soprattutto di capire e guardare i propri compagni che all’interno dell’altro villaggio avranno modo di conoscere nuove tentatrici.

La stessa cosa vale per i fidanzati che, in questa edizione sembrano essere molto dubbiosi su quello che realmente vogliono dalla loro storia d’amore.

Alessia Marcuzzi è carica per affrontare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie Nip che hanno dimostrato di avere tantissimi dubbi e conti in sospeso già dai rispettivi video presentazione. Ma cosa succederà durante la prima puntata di questa sera?

Diretta Vip – Temptation Island

La conduttrice è così pronta al docu-reality che dalle anticipazioni sembra già partito con il botto. Una coppia infatti, ha già abbandonato il programma a causa di un tradimento palese all’interno di Temptation Island tanto da scatenare l’inferno. La fidanzata infatti, è arrivata al punto di richiedere un falò anticipato creando così il panico all’interno del reality.

